https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybi-sayisi-16-bin-170e-yukseldi-1066804507.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "1 yıl... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T16:50+0300

2023-02-09T16:50+0300

2023-02-09T17:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066806485_0:336:2929:1984_1920x0_80_0_0_922cc20371937e36de248e001c9f8794.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 944 bina yıkılmış bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımız ise yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.Bir kez daha depremin etkilediği şehirlerde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Erdoğan, deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini, yurt dışından gelecek konteynerler de olduğunu dile getirerek, "Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, recep tayyip erdoğan