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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybi-sayisi-16-bin-170e-yukseldi-1066804507.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "1 yıl... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:50+0300
2023-02-09T17:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 944 bina yıkılmış bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımız ise yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.Bir kez daha depremin etkilediği şehirlerde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Erdoğan, deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini, yurt dışından gelecek konteynerler de olduğunu dile getirerek, "Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir." diye konuştu.
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deprem, recep tayyip erdoğan
deprem, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz

16:50 09.02.2023 (güncellendi: 17:25 09.02.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan- Osmaniye
Recep Tayyip Erdoğan- Osmaniye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "1 yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 944 bina yıkılmış bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımız ise yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.
Bir kez daha depremin etkilediği şehirlerde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Erdoğan, deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecinin en azından sıkıntılarını biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz."
Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini, yurt dışından gelecek konteynerler de olduğunu dile getirerek, "Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir." diye konuştu.
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