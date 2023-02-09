https://sputniknews.com.tr/20230209/cteden-hatay-cezaevinde-yasanan-firar-girisimine-iliskin-aciklama-1066770771.html

CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama

CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki firar girişiminin önlenmesi için yapılan müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklunun yaralandığı, hastaneye... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T02:29+0300

2023-02-09T02:29+0300

2023-02-09T02:29+0300

türkiye

adalet bakanlığı

firar

hatay

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki firar girişiminin önlenmesi için yapılan müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklunun yaralandığını, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunduğu ve ardından yangın çıkardığı ifade edilen açıklamada, firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumundaki tutuklu ile hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahalenin yapıldığı aktarıldı.Müdahale sonucunda firar girişiminin engellendiği ve yangının söndürüldüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, söz konusu olaylar sonucu ceza infaz kurumunun kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkinin sağlandığı bilgisine yer verildi.

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adalet bakanlığı, firar, hatay, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü