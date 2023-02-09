https://sputniknews.com.tr/20230209/chpli-vekiller-birer-maaslarini-depremzedeler-icin-bagisladi-1066802406.html

CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı

CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı

CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T16:07+0300

2023-02-09T16:07+0300

2023-02-09T16:07+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

chp

deprem

deprem

maaş

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Maraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışladı.CHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" denildi.CHP'nin Meclis'te 135 milletvekili bulunuyor.İYİ Parti milletvekilleri de depremden etkilenenlerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere birer maaşını bağışladığını duyurmuştu.

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2023

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chp, deprem, deprem, maaş