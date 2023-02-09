https://sputniknews.com.tr/20230209/chpli-vekiller-birer-maaslarini-depremzedeler-icin-bagisladi-1066802406.html
CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı
CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı
CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:07+0300
2023-02-09T16:07+0300
2023-02-09T16:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
chp
deprem
deprem
maaş
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Maraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışladı.CHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" denildi.CHP'nin Meclis'te 135 milletvekili bulunuyor.İYİ Parti milletvekilleri de depremden etkilenenlerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere birer maaşını bağışladığını duyurmuştu.
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chp, deprem, deprem, maaş
chp, deprem, deprem, maaş
CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı
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CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Maraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışladı.
CHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" denildi.
CHP'nin Meclis'te 135 milletvekili bulunuyor.
İYİ Parti milletvekilleri de depremden etkilenenlerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere birer maaşını bağışladığını duyurmuştu.