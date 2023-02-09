CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 16 bin 170'e çıktı

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Ayrıntılar geliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini duyurdu.