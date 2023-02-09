Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkisi-suruyor-can-kaybi-14-bin-351e-cikti-1066803085.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 16 bin 170'e çıktı
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 16 bin 170'e çıktı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:31+0300
2023-02-09T17:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
kahramanmaraş
hatay
afad
recep tayyip erdoğan
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066803277_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6a3f9ec8e3421f9bdb5e9def81a1b1fc.jpg
kahramanmaraş
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066803277_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4236fba89b8e42b1339510432c320e57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 16 bin 170'e çıktı

16:31 09.02.2023 (güncellendi: 17:10 09.02.2023)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e yükseldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edileceğini de söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uzmanları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesi ilk hastalarını kabul etmeye başladı.
CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 4. gün: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 351'e yükseldi
06:28
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
17:20 09.02.2023
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 95. Sahadaki ülke sayısı 56. Sahadaki yabancı personel sayısı 6 bin 479. Arama kurtarma ekibi göndermesi beklenen ülke sayısı 19 ve gelecek yabancı personel sayısı 2 bin 427.
17:04 09.02.2023
Diyarbakır- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'
16:59
17:04 09.02.2023
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak
16:46
17:03 09.02.2023
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın
16:32
17:01 09.02.2023
Depremde 4. kattan atlayarak hayatta kaldı
Hatay'da binanın çökmesi sırasında oturduğu 4. katın balkonundan atlayan Bülent Çelik, enkazın altında kalan sol bacağını kaybetti, ancak kurtulmayı başardı.
“Olay anında uyuyordum, sarsıntıyla uyandım. Balkona çıktım, binalar çok aşırı şiddette sallandı. İndi kalktı resmen ve ben balkonda kapıya tutunarak kendimi güvene almaya çalıştım. Olduğum bina 4 katlıydı, zemine doğru göçmeye başladı. Ben balkondan yere atladım. Benim olduğum balkondan yuvarlandım takla atarak yol üzerine. O şekilde olayı sadece ayağımı kaybederek kurtuldum."
16:51 09.02.2023
Recep Tayyip Erdoğan- Osmaniye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz
16:50
16:46 09.02.2023
Elbistan'daki depremzedeler Özgür Gözükara Cengiz Gözükara kardeşler yaşadıklarını anlattı ve yardımlar için teşekkür etti
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала