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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bm-ukraynanin-kimyasal-silah-kullanimina-iliskin-veriler-opcwye-iletilmeli-1066769328.html
BM: Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler OPCW'ye iletilmeli
BM: Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler OPCW'ye iletilmeli
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin verilerin OPCW'ye iletilmesi gerektiğini belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T01:59+0300
2023-02-09T01:59+0300
ukrayna krizi
bm
ukrayna
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler bulunuyorsa, bunların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verilmesi gerektiğini söyledi.Haq, "Elimizde bu suçlamaların doğruluğunu teyit edecek herhangi bir bilgi yok. Kimyasal silahların hiçbir tarafça kullanılmaması gerektiğini açıkça belirttik. Bununla ilgili herhangi bir bilgi varsa OPCW'ye iletilmeli" dedi.Pazartesi günü Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını, Kiev güçlerinin söz konusu kimyasal saldırıları insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
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bm, ukrayna

BM: Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler OPCW'ye iletilmeli

01:59 09.02.2023
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© AA
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BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin verilerin OPCW'ye iletilmesi gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler bulunuyorsa, bunların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verilmesi gerektiğini söyledi.
Haq, "Elimizde bu suçlamaların doğruluğunu teyit edecek herhangi bir bilgi yok. Kimyasal silahların hiçbir tarafça kullanılmaması gerektiğini açıkça belirttik. Bununla ilgili herhangi bir bilgi varsa OPCW'ye iletilmeli" dedi.
Pazartesi günü Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını, Kiev güçlerinin söz konusu kimyasal saldırıları insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
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