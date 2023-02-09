https://sputniknews.com.tr/20230209/bm-ukraynanin-kimyasal-silah-kullanimina-iliskin-veriler-opcwye-iletilmeli-1066769328.html

BM: Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler OPCW'ye iletilmeli

BM: Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler OPCW'ye iletilmeli

BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin verilerin OPCW'ye iletilmesi gerektiğini belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T01:59+0300

2023-02-09T01:59+0300

2023-02-09T01:59+0300

ukrayna krizi

bm

ukrayna

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından kimyasal silah kullanımına ilişkin veriler bulunuyorsa, bunların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verilmesi gerektiğini söyledi.Haq, "Elimizde bu suçlamaların doğruluğunu teyit edecek herhangi bir bilgi yok. Kimyasal silahların hiçbir tarafça kullanılmaması gerektiğini açıkça belirttik. Bununla ilgili herhangi bir bilgi varsa OPCW'ye iletilmeli" dedi.Pazartesi günü Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını, Kiev güçlerinin söz konusu kimyasal saldırıları insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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