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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bm-genel-sekreteri-kahramanmaras-merkezli-depremler-zamanimizin-en-buyuk-dogal-afetlerinden-biri-1066818759.html
BM Genel Sekreteri: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri
BM Genel Sekreteri: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri
BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.
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deprem
deprem

BM Genel Sekreteri: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri

23:20 09.02.2023 (güncellendi: 23:24 09.02.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSEdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.
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