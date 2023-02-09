https://sputniknews.com.tr/20230209/bm-genel-sekreteri-kahramanmaras-merkezli-depremler-zamanimizin-en-buyuk-dogal-afetlerinden-biri-1066818759.html
BM Genel Sekreteri: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri
BM Genel Sekreteri: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri
BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T23:20+0300
2023-02-09T23:20+0300
2023-02-09T23:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.
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deprem
BM Genel Sekreteri: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri
23:20 09.02.2023 (güncellendi: 23:24 09.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.