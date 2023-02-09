https://sputniknews.com.tr/20230209/bina-cokmeden-once-annesini-aradi-anne-kiyamet-koptu-olecegim-1066810472.html

Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'

Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'

Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yakınlarına ulaşmaya çalışan ailelerin de enkaz başındaki bekleyişi sürüyor. Enkaz altında kalan kızını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T18:03+0300

2023-02-09T18:03+0300

2023-02-09T19:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

diyarbakır

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Kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Kent Koruma ve Dayanışma Platformu verilerine göre şuana kadar 183 kişi yaşamını yitirdi, bin 80 kişi de yaralandı. Yaralılardan 130’unun tedavisi ise sürüyor. Yaralılardan durumu ağır olan 32 kişi ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda şu ana kadar 152 kişinin toprağa verildiği öğrenildi.

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Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim' Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim' 2023-02-09T18:03+0300 true PT3M01S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, video, diyarbakır, видео