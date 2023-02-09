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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bina-cokmeden-once-annesini-aradi-anne-kiyamet-koptu-olecegim-1066810472.html
Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'
Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'
Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yakınlarına ulaşmaya çalışan ailelerin de enkaz başındaki bekleyişi sürüyor. Enkaz altında kalan kızını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T18:03+0300
2023-02-09T19:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
diyarbakır
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Kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Kent Koruma ve Dayanışma Platformu verilerine göre şuana kadar 183 kişi yaşamını yitirdi, bin 80 kişi de yaralandı. Yaralılardan 130’unun tedavisi ise sürüyor. Yaralılardan durumu ağır olan 32 kişi ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda şu ana kadar 152 kişinin toprağa verildiği öğrenildi.
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Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'
Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'
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deprem, video, diyarbakır, видео
deprem, video, diyarbakır, видео

Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'

18:03 09.02.2023 (güncellendi: 19:06 09.02.2023)
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Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yakınlarına ulaşmaya çalışan ailelerin de enkaz başındaki bekleyişi sürüyor. Enkaz altında kalan kızını bekleyen Şahide Özdemir “Deprem sırasında aradı ve ‘anne kıyamet koptu, öleceğim’ dedi. Ondan sonra bina çökmüş” dedi.
Kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Kent Koruma ve Dayanışma Platformu verilerine göre şuana kadar 183 kişi yaşamını yitirdi, bin 80 kişi de yaralandı. Yaralılardan 130’unun tedavisi ise sürüyor. Yaralılardan durumu ağır olan 32 kişi ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda şu ana kadar 152 kişinin toprağa verildiği öğrenildi.
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