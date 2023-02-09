https://sputniknews.com.tr/20230209/bina-cokmeden-once-annesini-aradi-anne-kiyamet-koptu-olecegim--1066804275.html

Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'

Bina çökmeden önce annesini aradı: 'Anne kıyamet koptu, öleceğim'

Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yakınlarına ulaşmaya çalışan ailelerin de enkaz başındaki bekleyişi sürüyor. Enkaz altında kalan kızını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T16:59+0300

2023-02-09T16:59+0300

2023-02-09T17:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

deprem

enkaz

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Depremden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Kent Koruma ve Dayanışma Platformu verilerine göre şuana kadar 183 kişi yaşamını yitirdi, bin 80 kişi de yaralandı. Yaralılardan 130’unun tedavisi ise sürüyor. Yaralılardan durumu ağır olan 32 kişi ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında şu ana kadar 152 kişinin toprağa verildiği öğrenildi. Ailelerin enkaz başında bekleyişi sürüyor Yıkılan binaların enkazı başında ailelerin bekleyişi ise sürüyor. Bağlar İlçesi Medine Bulvarı’nda yıkılan Yoldaş Apartmanı enkazı çevresinde çok sayıda aile yakınlarından haber almak için bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, enkazdan çıkarılan ev eşyalar kayıt altına alınarak toplanıyor. Çalışmalar sırasında ara ara sessizliğe gömülen enkazdan görevlinin ‘sesimi duyan var mı’ çağrısı yükseliyor. Burada bekleyen aileler yakınlarına ait eşyaları görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Kızı enkaz altında kalan Şahide Özdemir de kızından haber almak için 4 gündür enkaz başında bekliyor. Deprem akşamı telefonla kızını aradığını ve kızının “Bugün içimde çok kötü bir sıkıntı var ve başım ağrıyor” dediğini ifade eden Özdemir “Konuştuktan sonra telefonu kapattı. Sabah deprem oldu, durduğunda kızım beni aradı ve çığlık atıyordu ‘anne kıyamet koptu, öleceğim. Deprem oldu evler çatladı’ dedi. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Telefonu kapattıktan sonra bina çökmüş ve bir daha da ulaşamadık” dedi. Kardeşi ve eşi enkaz altında: 4 gündür haber yok Enkaz altında kalan 30 yaşındaki kardeşi Fatih Baltan ile eşinden haber almak için 4 gündür enkaz başında bekleyen Hatice Baltan, her hareketlilikte enkaz başına koşuyor. Gözyaşlarına hakim olamayan Baltan “Kardeşim ve eşi içeride. 4 gündür haber alamıyoruz. 4 gündür burada bekliyoruz ama bir gelişme yok” şeklinde konuştu. Arkadaşları enkaz altında: Tekrar yukarı çıkmaya çalıştılar, bina yıkıldı Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan Bedri Aslanoğlu, “Arkadaşlarım ve komşularım enkaz altında” diyor. Deprem olduğunda dışarı çıktıklarını belirten Aslanoğlu, bazı arkadaşlarının binaya geri girdiği sırada binanın çöktüğünü ve enkaz altında kaldığını söyledi. Aslanoğlu şöyle devam etti: “Sabaha karşı deprem olunca herkes aşağı indi. Bizim arkadaşlar tekrar yukarı çıkmaya çalışırken bina çöktü. O zaman biz dışarıdaydık, yağmur da yağıyordu. O yağmurda oldu her şey. Birçok arkadaşımız, komşumuz enkaz altında kaldı.” ‘Deprem akşamı evlenen çift enkaz altında kaldı’ Deprem akşamı evlenen bir çifttin de enkaz altında kaldığını ifade eden Aslanoğlu “Onların cansız bedenini dün akşam enkaz altından çıkardılar. 70’ten fazla kişi çıkardık ve daha enkaz altında insanlar var. Binada 200’den fazla kişi vardı. Bir aile 7, biri 5 kişi… Canlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Hepsi bizim ailemiz. Bizim evde hasarlı, bu sıradaki binalarda şuan kimse yok zaten. Binaların hepsi çürük. Yıkılan binanın malzemesi ortada. Vinç betonu kaldırdığında beton havada dökülüyor” dedi.

diyarbakır

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, deprem, enkaz