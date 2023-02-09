https://sputniknews.com.tr/20230209/biden-turkiyedeki-depremler-100-yili-askin-suredir-bolgede-yasanan-en-buyuk-depremlerden-1066773222.html
Biden: Türkiye'deki depremler, 100 yılı aşkın süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden
Biden: Türkiye'deki depremler, 100 yılı aşkın süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T05:51+0300
2023-02-09T05:51+0300
2023-02-09T05:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
joe biden
abd
deprem
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Biden, ekonomi planlarını anlatmak üzere ziyaret ettiği Wisconsin'de konuştu.Konuşmasına, Amerikan halkının düşünce ve dualarının Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlerle birlikte olduğunu söyleyerek başlayan Biden, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri." ifadesini kullandı.Biden, can kayıplarının yasını tuttuklarını belirterek, depremzedelerin bedenlerinin moloz yığınlarının altından çıkarılmasını izlemenin inanılmaz olduğunu söyledi. "Deprem inanılmaz derecede güçlüydü, önemli artçı sarsıntılar ve ikinci bir deprem yaşandı." diyen Biden, düşüncelerinin bu trajediden etkilenenlerle birlikte olduğunu kaydetti.Biden, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını belirterek, ABD'nin, arama-kurtarma ekipleri dahil tam desteğini NATO Müttefiki Türkiye'ye sunduğunu aktardı. Başkan Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Avrupa'daki Amerikan ordusunun da Türkiye'de deprem bölgesinde yardıma hazır olduğunu söyledi.Suriye'de de ABD'nin insani yardım kuruluşları aracılığıyla depremden etkilenenlere yardım ettiğini aktaran Biden, ilk günden itibaren yardım faaliyetlerine koyulduklarını ifade etti. Biden, Suriye'de 'bölgeyi kim kontrol ederse etsin' ABD'nin insan hayatını kurtarma konusunda en önde gelen bağışçılardan biri olduğunu öne sürdü.Başkan Biden, "İhtiyaç anında Türkiye ve Suriye halkının desteklenmesine yönelik taahhüdümüzde kararlıyız." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/depremin-vurdugu-suriyede-hukumetten-abd-ve-abye-cagri-yaptirimlari-kaldirip-yardim-ulastirin-1066706652.html
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joe biden, abd, deprem
Biden: Türkiye'deki depremler, 100 yılı aşkın süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden
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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri." dedi.
Biden, ekonomi planlarını anlatmak üzere ziyaret ettiği Wisconsin'de konuştu.
Konuşmasına, Amerikan halkının düşünce ve dualarının Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlerle birlikte olduğunu söyleyerek başlayan Biden, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri." ifadesini kullandı.
Biden, can kayıplarının yasını tuttuklarını belirterek, depremzedelerin bedenlerinin moloz yığınlarının altından çıkarılmasını izlemenin inanılmaz olduğunu söyledi. "Deprem inanılmaz derecede güçlüydü, önemli artçı sarsıntılar ve ikinci bir deprem yaşandı." diyen Biden, düşüncelerinin bu trajediden etkilenenlerle birlikte olduğunu kaydetti.
Biden, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını belirterek, ABD'nin, arama-kurtarma ekipleri dahil tam desteğini NATO Müttefiki Türkiye'ye sunduğunu aktardı. Başkan Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Avrupa'daki Amerikan ordusunun da Türkiye'de deprem bölgesinde yardıma hazır olduğunu söyledi.
Suriye'de de ABD'nin insani yardım kuruluşları aracılığıyla depremden etkilenenlere yardım ettiğini aktaran Biden, ilk günden itibaren yardım faaliyetlerine koyulduklarını ifade etti. Biden, Suriye'de 'bölgeyi kim kontrol ederse etsin' ABD'nin insan hayatını kurtarma konusunda en önde gelen bağışçılardan biri olduğunu öne sürdü.
Başkan Biden, "İhtiyaç anında Türkiye ve Suriye halkının desteklenmesine yönelik taahhüdümüzde kararlıyız." dedi.