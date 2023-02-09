https://sputniknews.com.tr/20230209/belarus-sinir-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-vuruldu-1066817694.html

Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu

Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu

Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, dün Ukrayna sınırındaki Stolin ilçesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:52+0300

2023-02-09T22:52+0300

2023-02-09T22:52+0300

ukrayna krizi

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belarus

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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Belaruslu sınır muhafızları, Ukrayna yönünden Belarus topraklarının derinlerine doğru uçan bir insansız hava aracını tespit etti. Devriye ekipleri, elektronik harp silahını kullanarak Ukraynalı İHA’nın uçuşunu engelledi” ifadesine yer verildi.İHA’nın video kamerasıyla donatıldığı ifade edilen açıklamada, “Hafıza kartındaki bilgiler, insansız hava aracının Ukrayna topraklarından fırlatıldığını ve Belarus topraklarında keşif yapma ve sınır korumada kullanılan teknik araçları filme alma amacıyla kullanıldığını doğruladı” dendi.Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, benzer olayların daha önce de yaşandığı anımsatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230209/putin-yeni-bolgeleri-tarihsel-acidan-rus-olarak-adlandirdi-1066817071.html

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