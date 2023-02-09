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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/belarus-sinir-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-vuruldu-1066817694.html
Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu
Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, dün Ukrayna sınırındaki Stolin ilçesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T22:52+0300
2023-02-09T22:52+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
iha
operasyon
sınır
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Belaruslu sınır muhafızları, Ukrayna yönünden Belarus topraklarının derinlerine doğru uçan bir insansız hava aracını tespit etti. Devriye ekipleri, elektronik harp silahını kullanarak Ukraynalı İHA’nın uçuşunu engelledi” ifadesine yer verildi.İHA’nın video kamerasıyla donatıldığı ifade edilen açıklamada, “Hafıza kartındaki bilgiler, insansız hava aracının Ukrayna topraklarından fırlatıldığını ve Belarus topraklarında keşif yapma ve sınır korumada kullanılan teknik araçları filme alma amacıyla kullanıldığını doğruladı” dendi.Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, benzer olayların daha önce de yaşandığı anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/putin-yeni-bolgeleri-tarihsel-acidan-rus-olarak-adlandirdi-1066817071.html
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rusya, belarus, iha, operasyon, sınır
rusya, belarus, iha, operasyon, sınır

Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu

22:52 09.02.2023
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Belarus Savunma Bakanlığı
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, dün Ukrayna sınırındaki Stolin ilçesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Belaruslu sınır muhafızları, Ukrayna yönünden Belarus topraklarının derinlerine doğru uçan bir insansız hava aracını tespit etti. Devriye ekipleri, elektronik harp silahını kullanarak Ukraynalı İHA’nın uçuşunu engelledi” ifadesine yer verildi.
İHA’nın video kamerasıyla donatıldığı ifade edilen açıklamada, “Hafıza kartındaki bilgiler, insansız hava aracının Ukrayna topraklarından fırlatıldığını ve Belarus topraklarında keşif yapma ve sınır korumada kullanılan teknik araçları filme alma amacıyla kullanıldığını doğruladı” dendi.
Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, benzer olayların daha önce de yaşandığı anımsatıldı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
Ukrayna krizi
Putin yeni bölgeleri ‘tarihsel açıdan Rus’ olarak adlandırdı
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