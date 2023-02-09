https://sputniknews.com.tr/20230209/belarus-sinir-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-vuruldu-1066817694.html
Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu
Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, dün Ukrayna sınırındaki Stolin ilçesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T22:52+0300
2023-02-09T22:52+0300
2023-02-09T22:52+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
iha
operasyon
sınır
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Belaruslu sınır muhafızları, Ukrayna yönünden Belarus topraklarının derinlerine doğru uçan bir insansız hava aracını tespit etti. Devriye ekipleri, elektronik harp silahını kullanarak Ukraynalı İHA’nın uçuşunu engelledi” ifadesine yer verildi.İHA’nın video kamerasıyla donatıldığı ifade edilen açıklamada, “Hafıza kartındaki bilgiler, insansız hava aracının Ukrayna topraklarından fırlatıldığını ve Belarus topraklarında keşif yapma ve sınır korumada kullanılan teknik araçları filme alma amacıyla kullanıldığını doğruladı” dendi.Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, benzer olayların daha önce de yaşandığı anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/putin-yeni-bolgeleri-tarihsel-acidan-rus-olarak-adlandirdi-1066817071.html
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rusya, belarus, iha, operasyon, sınır
Belarus: Sınır bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA vuruldu
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Belarus Sınır Muhafaza Komitesi, dün Ukrayna sınırındaki Stolin ilçesinde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Belarus Sınır Muhafaza Komitesi’nin açıklamasında, “Belaruslu sınır muhafızları, Ukrayna yönünden Belarus topraklarının derinlerine doğru uçan bir insansız hava aracını tespit etti. Devriye ekipleri, elektronik harp silahını kullanarak Ukraynalı İHA’nın uçuşunu engelledi” ifadesine yer verildi.
İHA’nın video kamerasıyla donatıldığı ifade edilen açıklamada, “Hafıza kartındaki bilgiler, insansız hava aracının Ukrayna topraklarından fırlatıldığını ve Belarus topraklarında keşif yapma ve sınır korumada kullanılan teknik araçları filme alma amacıyla kullanıldığını doğruladı” dendi.
Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, benzer olayların daha önce de yaşandığı anımsatıldı.