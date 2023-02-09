https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-nebati-sanliurfada-253-yapi-kullanilamaz-hale-geldi-aramalar-bitti-1066784581.html
Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti
Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti" açıklamasında bulundu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T12:04+0300
2023-02-09T12:04+0300
2023-02-09T12:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nureddin nebati
şanlıurfa
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066513128_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_352d54e1ea20f1394c826c5fdfc072f5.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. ,Nebati, ''Şanlıurfa genelinde 253 yapı kullanılamaz hale gelmiş olup bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüştür. Şuandan itibaren ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup normalleşme süreçlerimiz başlamıştır'' ifadelerini kullandı.
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066513128_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_9a96274ee3838271c56793d425ae5c4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, şanlıurfa, deprem
nureddin nebati, şanlıurfa, deprem
Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti
12:04 09.02.2023 (güncellendi: 12:49 09.02.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. ,
Nebati, ''Şanlıurfa genelinde 253 yapı kullanılamaz hale gelmiş olup bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüştür. Şuandan itibaren ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup normalleşme süreçlerimiz başlamıştır'' ifadelerini kullandı.