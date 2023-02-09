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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-nebati-sanliurfada-253-yapi-kullanilamaz-hale-geldi-aramalar-bitti-1066784581.html
Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti
Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti" açıklamasında bulundu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nureddin nebati
şanlıurfa
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. ,Nebati, ''Şanlıurfa genelinde 253 yapı kullanılamaz hale gelmiş olup bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüştür. Şuandan itibaren ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup normalleşme süreçlerimiz başlamıştır'' ifadelerini kullandı.
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nureddin nebati, şanlıurfa, deprem
nureddin nebati, şanlıurfa, deprem

Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti

12:04 09.02.2023 (güncellendi: 12:49 09.02.2023)
© Twitter Turkuvaz medya grubu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Para Sohbetleri programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Turkuvaz medya grubu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Para Sohbetleri programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şanlıurfa'da 253 yapı kullanılamaz hale geldi aramalar bitti" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. ,
Nebati, ''Şanlıurfa genelinde 253 yapı kullanılamaz hale gelmiş olup bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüştür. Şuandan itibaren ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup normalleşme süreçlerimiz başlamıştır'' ifadelerini kullandı.
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