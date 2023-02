Bakan Derya Yanık'tan, refakatçisi bulunmayan depremzede çocuklara ilişkin açıklama

"Ancak bizim milletimiz yardımseverdir, bizim milletimiz dayanışmayı önemser. Dolayısıyla bu anlamda gönüllülerimizin desteklerine kapılarımızı kapatmıyoruz. Gönüllülerimizin desteklerine, yardım taleplerine her zaman sonuna kadar açığız. Bunu da ayrıca arkadaşlarımız koordine ediyorlar. Ama bu, bir yerde bir ihtiyacın olduğu, bir açıklığın, yetersizliğin olduğu anlamına gelmesin çünkü şöyle bir takım konuşmalar zaman zaman bize de geliyor, 'x kurumdaki çocuklarla ilgili şöyle bir ihtiyaç varmış.' Hayır arkadaşlar, akut ihtiyaçlarımızın tamamını devlet olarak karşılayacak, çocuklarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın ihtiyacını hızlıca giderecek organizasyonu zaten yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ancak gönüllülerimizin katkıları da bizim için kıymetlidir. Bunları da geldiği zaman gerekli organizasyonları yapıp, ilgili yerlere dağıtıyoruz. Bu anlamda hiçbir telaşa gerek yok. Üzüntümüz zaten büyük. Vatandaşlarımızın bir an önce enkaz altından çıkarılması, sağ olan vatandaşlarımızın kurtarılmasıyla ilgili çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Diğer türlü koordinasyonu da bizler yapıyoruz. Koordinasyona her türlü gönüllü desteğe kapımız açık. Ama telaş etmeyelim herhangi bir sıkıntımız yok."