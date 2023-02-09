https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-bozdag-diyarbakirdaki-deprem-koordinasyon-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1066802524.html
Bozdağ: Gayrimeşru kazanç elde etmek isteyenleri görüyoruz, hukuksal yaptırımları uygulayacağız
Bozdağ: Gayrimeşru kazanç elde etmek isteyenleri görüyoruz, hukuksal yaptırımları uygulayacağız
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Maalesef fırsatçılar türedi. Gayrimeşru kazanç elde etmek isteyenleri görüyoruz, gerekli hukuksal yaptırımları uygulayacağız"... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:09+0300
2023-02-09T16:09+0300
2023-02-09T16:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bekir bozdağ
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) açıklamalarda bulunuyor.Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:- Maalesef fırsatçılar türedi. Gayri meşru kazanç elde etmek isteyenleri görüyoruz, gerekli hukuksal yaptırımları uygulayacağız.
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bekir bozdağ
Bozdağ: Gayrimeşru kazanç elde etmek isteyenleri görüyoruz, hukuksal yaptırımları uygulayacağız
16:09 09.02.2023 (güncellendi: 16:22 09.02.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Maalesef fırsatçılar türedi. Gayrimeşru kazanç elde etmek isteyenleri görüyoruz, gerekli hukuksal yaptırımları uygulayacağız" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) açıklamalarda bulunuyor.
Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:
- Maalesef fırsatçılar türedi. Gayri meşru kazanç elde etmek isteyenleri görüyoruz, gerekli hukuksal yaptırımları uygulayacağız.