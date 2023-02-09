https://sputniknews.com.tr/20230209/altun-twitter-ile-daha-yakin-calismayi-dort-gozle-bekliyoruz-1066792566.html

Altun: Twitter ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz

Altun: Twitter ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk makamları dün Twitter ile verimli bir toplantı yaptı. Twitter'ın işbirliği için minnettarız ve Türkiye'nin... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T13:40+0300

2023-02-09T13:40+0300

2023-02-09T13:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

twitter

fahrettin altun

dezenformasyon

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Twitter'a işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ettiklerini ifade eden Altun, "Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve millî güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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2023

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twitter , fahrettin altun, dezenformasyon