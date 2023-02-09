Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/altun-twitter-ile-daha-yakin-calismayi-dort-gozle-bekliyoruz-1066792566.html
Altun: Twitter ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz
Altun: Twitter ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk makamları dün Twitter ile verimli bir toplantı yaptı. Twitter'ın işbirliği için minnettarız ve Türkiye'nin... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T13:40+0300
2023-02-09T13:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
twitter
fahrettin altun
dezenformasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Twitter'a işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ettiklerini ifade eden Altun, "Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve millî güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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twitter , fahrettin altun, dezenformasyon
twitter , fahrettin altun, dezenformasyon

Altun: Twitter ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz

13:40 09.02.2023
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk makamları dün Twitter ile verimli bir toplantı yaptı. Twitter'ın işbirliği için minnettarız ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözünü veriyoruz. Önümüzdeki birkaç gün ve hafta boyunca Twitter ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Twitter'a işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ettiklerini ifade eden Altun, "Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve millî güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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