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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-sizin-aciniz-bizim-acimizdir-1066816485.html
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Sizin acınız bizim acımızdır
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Sizin acınız bizim acımızdır
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara “Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T22:32+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
almanya
frank-walter steinmeier
deprem
kahramanmaraş
türkiye
suriye
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.Birçok insanın evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Birçoğu evlerini, eşyalarını kaybetti. Karda ve soğukta savunmasız durumda” ifadesini kullandı.Steinmeier, depremde hayatta kalanların, kaybettiklerinin yasını tuttuğunu belirterek, “Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz. Uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler görüyoruz. Ölen kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen bir baba görüyoruz.” diye konuştu.'Danke, teşekkürler ve Şükran!'Türkiye'de veya Suriye'de akrabaları ve arkadaşları olan Almanya'daki insanlara seslenen Steinmeier, şunları kaydetti:Steinmeier, Türkiye'de veya Suriye'de depremlerde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Felaket görüntülerinin yerini başka haberler aldığında da onların dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek!" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230209/afad-merkez-ussu-kahramanmaras-depremine--iliskin-on-raporunu-hazirladi-1066812773.html
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almanya, frank-walter steinmeier, deprem, kahramanmaraş, türkiye, suriye
almanya, frank-walter steinmeier, deprem, kahramanmaraş, türkiye, suriye

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Sizin acınız bizim acımızdır

22:32 09.02.2023
© AFP 2023 / MARKUS SCHREIBER Frank-Walter Steinmeier
 Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / MARKUS SCHREIBER
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara “Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır” dedi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.
Birçok insanın evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Birçoğu evlerini, eşyalarını kaybetti. Karda ve soğukta savunmasız durumda” ifadesini kullandı.
Steinmeier, depremde hayatta kalanların, kaybettiklerinin yasını tuttuğunu belirterek, “Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz. Uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler görüyoruz. Ölen kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen bir baba görüyoruz.” diye konuştu.

'Danke, teşekkürler ve Şükran!'

Türkiye'de veya Suriye'de akrabaları ve arkadaşları olan Almanya'daki insanlara seslenen Steinmeier, şunları kaydetti:
“Şimdi Almanya’nın her yerinde yas tutan, ağlayan, umut eden ve korkan nicelerine; afet bölgesinde yardım edemeyecekleri için genellikle kendilerini güçsüz hisseden kişilere sesleniyorum. Bugün hepinize söylüyorum. Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Bugünlerde harap olmuş şehirlerde ve burada bizimle yardım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda yorulmadan çalışan o kadar çok kişi var. Yardım nakledenler, bağış toplayanlar veya kendileri bağışta bulunanlar, Türkiye ve Suriye'deki akrabaları felaketten etkilenen komşuların yanında olanlar. Ülkemiz adına kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim; Danke, teşekkürler ve Şükran!”
Steinmeier, Türkiye'de veya Suriye'de depremlerde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Felaket görüntülerinin yerini başka haberler aldığında da onların dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek!" şeklinde konuştu.
AFAD, 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere ilişkin ön raporunu hazırladı
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