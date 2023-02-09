https://sputniknews.com.tr/20230209/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-sizin-aciniz-bizim-acimizdir-1066816485.html

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Sizin acınız bizim acımızdır

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Sizin acınız bizim acımızdır

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara “Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:32+0300

2023-02-09T22:32+0300

2023-02-09T22:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

almanya

frank-walter steinmeier

deprem

kahramanmaraş

türkiye

suriye

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.Birçok insanın evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Birçoğu evlerini, eşyalarını kaybetti. Karda ve soğukta savunmasız durumda” ifadesini kullandı.Steinmeier, depremde hayatta kalanların, kaybettiklerinin yasını tuttuğunu belirterek, “Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz. Uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler görüyoruz. Ölen kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen bir baba görüyoruz.” diye konuştu.'Danke, teşekkürler ve Şükran!'Türkiye'de veya Suriye'de akrabaları ve arkadaşları olan Almanya'daki insanlara seslenen Steinmeier, şunları kaydetti:Steinmeier, Türkiye'de veya Suriye'de depremlerde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Felaket görüntülerinin yerini başka haberler aldığında da onların dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek!" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230209/afad-merkez-ussu-kahramanmaras-depremine--iliskin-on-raporunu-hazirladi-1066812773.html

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kahramanmaraş

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almanya, frank-walter steinmeier, deprem, kahramanmaraş, türkiye, suriye