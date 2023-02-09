https://sputniknews.com.tr/20230209/aksener-yangin-sondurmek-icin-buradayiz-yangindan-mal-kacirmak-icin-burada-degiliz-1066811707.html

Akşener: Yangın söndürmek için buradayız, yangından mal kaçırmak için burada değiliz

Akşener: Yangın söndürmek için buradayız, yangından mal kaçırmak için burada değiliz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yangın söndürmek için buradayız, yangından mal kaçırmak için burada değiliz. Hayatımın hiçbir döneminde yangından mal... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T19:50+0300

2023-02-09T19:50+0300

2023-02-09T19:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

meral akşener

deprem

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Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde depremzedelerle bir araya gelerek, sorunları dinledi.Ardından açıklama yapan Akşener, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, enkaz altındaki vatandaşların bir an evvel sağ olarak kurtulması temennisinde bulundu.Depremin olduğu gün 16 milletvekili ve genel başkan yardımcılarını bölgede görevlendirdiğini aktaran Akşener, sahadan gelen sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve konunun muhataplarına ilettiğini söyledi.Akşener, partilerin AFAD ile arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade ederek, ayrıca afete yönelik koordinasyon kriz merkezi kurdukları bilgisini verdi.Afet koordinasyonunu STK'lerle yürüttüklerini belirten Akşener, "Adıyaman'da iki çadır hastanesi yarın sabah itibarıyla kurulmuş olacaktır. Bizim bizzat organize ettiğimiz 15 doktor göreve başlayacaktır. Bu hastaneleri ihtiyaç duyan diğer illerimize de kuracağız." diye konuştu.Adıyaman'da 1400 kişiye yemek hazırlayacak kapasiteye sahip ekipman ve donanımı bölgeye ulaştırdıklarını, Kahramanmaraş'ta da bir aşevi kurduklarını aktaran Akşener, ayrıca Antakya'da afetzedelere yemek dağıtımı yapmak üzere bir fabrikayla anlaşma yapıldığını dile getirdi.'Devletin sesinin duyulma zamanı, siyasetin ise susma zamanı'Akşener, bölgeye toplam 164 tır, minibüs, arazi aracı ve 8 kamyonetle jeneratör, konteyner, iş makinası, gıda, giyecek, hijyen, bebek malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve ulaştırmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:'Askerin, jandarmanın deprem bölgesine girmesi gerekiyordu'Bölgede pek çok aksaklık gördüğünün altını çizen ve 2009 yılında Sivil Savunmanın kaldırılarak AFAD'ın kurulduğunu söyleyen Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:Kahramanmaraş'ta tamamı yıkılan Ebrar Sitesi'ne de gittiğini belirten Akşener, "Arkadaşlar siteden bir tane demir verdiler. 'Demiri Meclis'te göster' dediler. 8 katlı binanın inşaatında kullanılan demirin inceliğini göstereceğim. Kurtarma çalışmalarındaki eksikliklerden bahsettiler. Bir arkadaşımızın annesi ve babası enkazın altındaymış. 'Burası eskiden bir bataklık, tarlaydı. Biz burada sarımsak ve soğan yetiştirirdik.' dedi. O binayı yapan müteahhit, orayı imara açan el, o imara imza atan eller ve orayı yapan müteahhit, satan kişiler..." diye konuştu.'O kişinin canının kurtarılması için üzerime düşeni yaparım'Bölgeye rozeti olmadan, sadece Meral Akşener olarak geldiğini vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:Akşener, devletin birinci önceliğinin ciddiyet, ikincisinin ise kapsayıcılık, eşitçilik olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:Çadır kenti ziyaret ettiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 ili etkileyen depremin merkez üssü Pazarcık'ta incelemelerde bulundu.Akşener, ilçe girişinde kurulan çadır kenti ziyaret etti, depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Daha sonra kent merkezine geçen Akşener, enkaz alanlarında incelemede bulundu, vatandaşları dinledi.İncelemelerinin ardından depremzedelerin barındığı Sütçü İmam Üniversitesi Spor Salonu'nda açıklama yaptı.Akşener daha sonra ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesine geçti.

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meral akşener, deprem