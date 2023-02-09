https://sputniknews.com.tr/20230209/ak-partili-vekiller-1-aylik-maaslarini-depremzede-ailelere-bagislayacak-1066804318.html

AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak

AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak

AK Partili milletvekillerinin de en az 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacakları açıklandı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T16:46+0300

2023-02-09T16:46+0300

2023-02-09T16:58+0300

ak parti

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bağış

maaş

milletvekili

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Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/chpli-vekiller-birer-maaslarini-depremzedeler-icin-bagisladi-1066802406.html

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ak parti, bağış, maaş, milletvekili