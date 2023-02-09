https://sputniknews.com.tr/20230209/ak-partili-vekiller-1-aylik-maaslarini-depremzede-ailelere-bagislayacak-1066804318.html
AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak
AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak
AK Partili milletvekillerinin de en az 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacakları açıklandı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:46+0300
2023-02-09T16:46+0300
2023-02-09T16:58+0300
ak parti
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bağış
maaş
milletvekili
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Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/chpli-vekiller-birer-maaslarini-depremzedeler-icin-bagisladi-1066802406.html
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ak parti, bağış, maaş, milletvekili
ak parti, bağış, maaş, milletvekili
AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak
16:46 09.02.2023 (güncellendi: 16:58 09.02.2023) Abone ol
AK Partili milletvekillerinin de en az 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacakları açıklandı.
Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlatıldı.
AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler” ifadesine yer verildi.