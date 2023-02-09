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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/ak-partili-vekiller-1-aylik-maaslarini-depremzede-ailelere-bagislayacak-1066804318.html
AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak
AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak
AK Partili milletvekillerinin de en az 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacakları açıklandı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:46+0300
2023-02-09T16:58+0300
ak parti
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bağış
maaş
milletvekili
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Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlatıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/chpli-vekiller-birer-maaslarini-depremzedeler-icin-bagisladi-1066802406.html
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ak parti, bağış, maaş, milletvekili
ak parti, bağış, maaş, milletvekili

AK Partili vekiller 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacak

16:46 09.02.2023 (güncellendi: 16:58 09.02.2023)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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AK Partili milletvekillerinin de en az 1 aylık maaşlarını depremzede ailelere bağışlayacakları açıklandı.
Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlatıldı.
AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızdan katkıda bulunmak isteyenlerin belirtilen hesap numarasına en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilirler ifadesine yer verildi.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı
16:07
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