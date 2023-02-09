https://sputniknews.com.tr/20230209/afad-merkez-ussu-kahramanmaras-depremine--iliskin-on-raporunu-hazirladi-1066812773.html

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere ilişkin ön raporunu hazırladı

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere ilişkin ön raporunu hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T20:50+0300

2023-02-09T20:50+0300

2023-02-09T20:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

afad

kahramanmaraş

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yüksek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

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deprem, afad, kahramanmaraş