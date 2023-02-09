https://sputniknews.com.tr/20230209/afad-depremlerden-kara-yolu-demir-yolu-ve-hava-yoluyla-28-bin-44-kisi-tahliye-edildi-1066783452.html
AFAD: Depremlerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
AFAD: Depremlerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:52+0300
2023-02-09T11:52+0300
2023-02-09T11:52+0300
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD: Depremlerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi" denildi.