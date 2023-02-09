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SON DAKİKA | AFAD: Depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/afad-depremlerden-kara-yolu-demir-yolu-ve-hava-yoluyla-28-bin-44-kisi-tahliye-edildi-1066783452.html
AFAD: Depremlerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
AFAD: Depremlerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:52+0300
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

AFAD: Depremlerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi

11:52 09.02.2023
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi" denildi.
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