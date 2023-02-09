https://sputniknews.com.tr/20230209/adanada-depremden-sonra-catlaklari-sivamislardi-bakanlik-gorevlileri-muhru-kaldirdi--1066818862.html

Adana’da depremden sonra çatlakları sıvamışlardı: Bakanlık görevlileri mührü kaldırdı

Adana’da depremden sonra çatlakları sıvamışlardı: Bakanlık görevlileri mührü kaldırdı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir’de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Bir bina önce mühürlendi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T23:24+0300

2023-02-09T23:24+0300

2023-02-09T23:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adana

çatlak

bina

inşaat

sıva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066818958_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3c266f117d2c5b266141447e3193d669.png

İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler, Türkiye’nin dikkatini çekti. Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi.Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina, öğleden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından açıldı.Binalarda geniş çaplı analiz yapılacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/naci-gorurden-uyari-istanbul-uzatmalari-oynuyor-1066818516.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, çatlak, bina, inşaat, sıva