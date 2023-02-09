https://sputniknews.com.tr/20230209/adanada-depremden-sonra-catlaklari-sivamislardi-bakanlik-gorevlileri-muhru-kaldirdi--1066818862.html
Adana’da depremden sonra çatlakları sıvamışlardı: Bakanlık görevlileri mührü kaldırdı
Adana’da depremden sonra çatlakları sıvamışlardı: Bakanlık görevlileri mührü kaldırdı
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir’de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Bir bina önce mühürlendi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T23:24+0300
2023-02-09T23:24+0300
2023-02-09T23:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
çatlak
bina
inşaat
sıva
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İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler, Türkiye’nin dikkatini çekti. Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi.Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina, öğleden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından açıldı.Binalarda geniş çaplı analiz yapılacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/naci-gorurden-uyari-istanbul-uzatmalari-oynuyor-1066818516.html
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adana, çatlak, bina, inşaat, sıva
adana, çatlak, bina, inşaat, sıva
Adana’da depremden sonra çatlakları sıvamışlardı: Bakanlık görevlileri mührü kaldırdı
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir’de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Bir bina önce mühürlendi, sonra bakanlık görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından kolonlarda sıkıntı olmadığı anlaşılınca mühür kaldırıldı.
İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler, Türkiye’nin dikkatini çekti.
Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi.
Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina, öğleden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından açıldı.
Binalarda geniş çaplı analiz yapılacağı öğrenildi.