'ABD, NATO’yu stratejik araç olarak Çin'e karşı kullanıyor'

"NATO bir yandan üye ülkelerden askeri harcamaları artırmalarını ve askeri güç oluşturmalarını talep etmeye devam ederken diğer yandan Çin’le ilgili sorumsuzca eleştirilerde bulunuyor. Bu, çifte standardın tipik bir örneği. Çin, barışçıl kalkınma yoluna bağlı, barış ve güvenlik açısından en iyi göstergelere sahip ülke. Hiçbir ülkeyi işgal etmedik ve hiçbir zaman vekalet savaşları yapmadık. Aynı anda dünyanın dört bir yanında askeri operasyonlar yürütmüyor, diğer ülkeleri güç kullanmakla tehdit etmiyoruz. NATO’nun yapması gereken “soğuk savaş” zihniyetini ve ideolojik önyargıyı bırakmak ve her yerde çatışmaları körüklemek ve Çin tehdidini abartmak yerine, Avrupa ve dünyanın istikrarı için oynadığı rolü ciddi düşünmek."