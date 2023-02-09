https://sputniknews.com.tr/20230209/72-saat-enkaz-altinda-kalan-90-yasinin-uzerindeki-kadin-kurtarildi-1066798590.html
72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri, enkazda yaptıkları kazı çalışmaları sonrası 90 yaşının üzerindeki bir kadını kurtardı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:14+0300
2023-02-09T15:14+0300
2023-02-09T15:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası sarsıntının merkez üslerinden biri olan Elbistan ilçesinde 72 saat enkaz altında kalan kadın, kurtarma ekiplerinin yardımıyla göçükten çıkarıldı. Kurtarma sonrası sağlık ekipleri, depremzede kadına çevredekilerin alkışları eşliğinde ilk müdahaleyi yaptı.
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72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
2023-02-09T15:14+0300
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri, enkazda yaptıkları kazı çalışmaları sonrası 90 yaşının üzerindeki bir kadını kurtardı.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası sarsıntının merkez üslerinden biri olan Elbistan ilçesinde 72 saat enkaz altında kalan kadın, kurtarma ekiplerinin yardımıyla göçükten çıkarıldı. Kurtarma sonrası sağlık ekipleri, depremzede kadına çevredekilerin alkışları eşliğinde ilk müdahaleyi yaptı.