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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/72-saat-enkaz-altinda-kalan-90-yasinin-uzerindeki-kadin-kurtarildi-1066798590.html
72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri, enkazda yaptıkları kazı çalışmaları sonrası 90 yaşının üzerindeki bir kadını kurtardı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:14+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası sarsıntının merkez üslerinden biri olan Elbistan ilçesinde 72 saat enkaz altında kalan kadın, kurtarma ekiplerinin yardımıyla göçükten çıkarıldı. Kurtarma sonrası sağlık ekipleri, depremzede kadına çevredekilerin alkışları eşliğinde ilk müdahaleyi yaptı.
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72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

72 saat enkaz altında kalan 90 yaşının üzerindeki kadın kurtarıldı

15:14 09.02.2023
© Sputnik
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri, enkazda yaptıkları kazı çalışmaları sonrası 90 yaşının üzerindeki bir kadını kurtardı.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası sarsıntının merkez üslerinden biri olan Elbistan ilçesinde 72 saat enkaz altında kalan kadın, kurtarma ekiplerinin yardımıyla göçükten çıkarıldı. Kurtarma sonrası sağlık ekipleri, depremzede kadına çevredekilerin alkışları eşliğinde ilk müdahaleyi yaptı.
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