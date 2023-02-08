https://sputniknews.com.tr/20230208/yunan-gazetesinde-hepimiz-turkuz-karikaturu-1066734302.html

Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü

Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T11:11+0300

2023-02-08T11:11+0300

2023-02-08T11:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yunanistan

türkiye

deprem

charlie hebdo

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Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı. Bugün Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak “Hepimiz Türküz” yazdığı resmedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/charlie-hebdonun-depremlerle-alay-ettigi-karikatur-tepki-cekti-daima-daha-asagi-daima-alcakca-1066710502.html

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