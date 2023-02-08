Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/yunan-gazetesinde-hepimiz-turkuz-karikaturu-1066734302.html
Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü
Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T11:11+0300
2023-02-08T11:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yunanistan
türkiye
deprem
charlie hebdo
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Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı. Bugün Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak “Hepimiz Türküz” yazdığı resmedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/charlie-hebdonun-depremlerle-alay-ettigi-karikatur-tepki-cekti-daima-daha-asagi-daima-alcakca-1066710502.html
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yunanistan, türkiye, deprem, charlie hebdo
yunanistan, türkiye, deprem, charlie hebdo

Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü

11:11 08.02.2023
© İHAYunanistan- Karikatür
Yunanistan- Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© İHA
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Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak 'Hepimiz Türküz' ifadesine yer verdi.
Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı.
Bugün Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak “Hepimiz Türküz” yazdığı resmedildi.
Charlie Hebdo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Charlie Hebdo'nun depremlerle alay ettiği karikatür tepki çekti: Daima daha aşağı, daima alçakça
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