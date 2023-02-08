https://sputniknews.com.tr/20230208/yunan-devlet-televizyonu-ert-sabah-haberlerini--ben-seni-sevdugumi-sarkisiyla-acti-1066739455.html

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısıyla açtı

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısıyla açtı

Yunan devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı. Klip, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T12:31+0300

2023-02-08T12:31+0300

2023-02-08T12:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yunanistan

yıkım

haber

türkiye

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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’de büyük bir yıkıma neden oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ederken, komşu Yunanistan da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.Türkiye’de yaşanan büyük acıyı paylaşan komşu Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı.Kanalda yayınlanan klipte, Kazım Koyuncu'ya ait olan Şevval Sam'ın seslendirdiği 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısı eşliğinde felaketin görüntülerine yer verildi.O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

https://sputniknews.com.tr/20230208/yunan-gazetesinde-hepimiz-turkuz-karikaturu-1066734302.html

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