Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/yunan-devlet-televizyonu-ert-sabah-haberlerini--ben-seni-sevdugumi-sarkisiyla-acti-1066739455.html
Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısıyla açtı
Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısıyla açtı
Yunan devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı. Klip, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:31+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yunanistan
yıkım
haber
türkiye
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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’de büyük bir yıkıma neden oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ederken, komşu Yunanistan da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.Türkiye’de yaşanan büyük acıyı paylaşan komşu Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı.Kanalda yayınlanan klipte, Kazım Koyuncu'ya ait olan Şevval Sam'ın seslendirdiği 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısı eşliğinde felaketin görüntülerine yer verildi.O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/yunan-gazetesinde-hepimiz-turkuz-karikaturu-1066734302.html
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yunanistan, yıkım, haber, türkiye
yunanistan, yıkım, haber, türkiye

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısıyla açtı

12:31 08.02.2023 (güncellendi: 12:41 08.02.2023)
© ERTYunan devlet televizyonu sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı
Yunan devlet televizyonu sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© ERT
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Yunan devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı. Klip, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’de büyük bir yıkıma neden oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ederken, komşu Yunanistan da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Türkiye’de yaşanan büyük acıyı paylaşan komşu Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı.
Kanalda yayınlanan klipte, Kazım Koyuncu'ya ait olan Şevval Sam'ın seslendirdiği 'Ben Seni Sevduğumi' şarkısı eşliğinde felaketin görüntülerine yer verildi.
O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Yunanistan- Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü
11:11
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