https://sputniknews.com.tr/20230208/yeni-bolgelerin-yer-aldigi-rusya-haritalari-moskovadaki-kitapcilarda-raflardaki-yerini-aldi--1066754062.html

Yeni bölgelerin yer aldığı Rusya haritaları, Moskova'daki kitapçılarda raflardaki yerini aldı

Yeni bölgelerin yer aldığı Rusya haritaları, Moskova'daki kitapçılarda raflardaki yerini aldı

27 Eylül'deki referandumda Rusya Federasyonu'na dahil olan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin yer... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T15:43+0300

2023-02-08T15:43+0300

2023-02-08T15:43+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk

lugansk

zaporojye

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'Atlas Print' yayınevinden RBK'ya yapılan açıklamaya göre 4 bölgenin yer aldığı Rusya, Avrasya ve dünya haritaları basıldı. Haritalarda 4 bölgenin idari sınırları ile şu anda Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere de yer verildi. Farklı yayınevleri de, yeni haritaları baskıdan çıkararak kitapçılara gönderdiklerini belirtti. Haritaların başkent Moskova'nın yanı sıra St. Petersburg kentindeki kitapçılarda da raflara koyulduğu ifade edildi.

rusya

donetsk

lugansk

zaporojye

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rusya, donetsk, lugansk, zaporojye