https://sputniknews.com.tr/20230208/yeni-bolgelerin-yer-aldigi-rusya-haritalari-moskovadaki-kitapcilarda-raflardaki-yerini-aldi--1066754062.html
Yeni bölgelerin yer aldığı Rusya haritaları, Moskova'daki kitapçılarda raflardaki yerini aldı
Yeni bölgelerin yer aldığı Rusya haritaları, Moskova'daki kitapçılarda raflardaki yerini aldı
27 Eylül'deki referandumda Rusya Federasyonu'na dahil olan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin yer... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:43+0300
2023-02-08T15:43+0300
2023-02-08T15:43+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
lugansk
zaporojye
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'Atlas Print' yayınevinden RBK'ya yapılan açıklamaya göre 4 bölgenin yer aldığı Rusya, Avrasya ve dünya haritaları basıldı. Haritalarda 4 bölgenin idari sınırları ile şu anda Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere de yer verildi. Farklı yayınevleri de, yeni haritaları baskıdan çıkararak kitapçılara gönderdiklerini belirtti. Haritaların başkent Moskova'nın yanı sıra St. Petersburg kentindeki kitapçılarda da raflara koyulduğu ifade edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, donetsk, lugansk, zaporojye
rusya, donetsk, lugansk, zaporojye
Yeni bölgelerin yer aldığı Rusya haritaları, Moskova'daki kitapçılarda raflardaki yerini aldı
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27 Eylül'deki referandumda Rusya Federasyonu'na dahil olan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinin yer aldığı Rusya haritaları başkent Moskova'daki kitapçılarda satışa çıktı.
'Atlas Print' yayınevinden RBK'ya yapılan açıklamaya göre 4 bölgenin yer aldığı Rusya, Avrasya ve dünya haritaları basıldı. Haritalarda 4 bölgenin idari sınırları ile şu anda Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere de yer verildi.
Farklı yayınevleri de, yeni haritaları baskıdan çıkararak kitapçılara gönderdiklerini belirtti. Haritaların başkent Moskova'nın yanı sıra St. Petersburg kentindeki kitapçılarda da raflara koyulduğu ifade edildi.