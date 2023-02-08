https://sputniknews.com.tr/20230208/ukraynali-muhalif-medvedcuk-yazdigi-makalede-zelenskiyi-besinci-kol-olarak-tanimladi--1066758278.html
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, yazdığı makalede Zelenskiy’i ‘beşinci kol’ olarak tanımladı
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, yazdığı makalede Zelenskiy’i ‘beşinci kol’ olarak tanımladı
Ukrayna’da hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hapse atılan, sonra da bir esir takasıyla serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen muhalif politikacı Viktor... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:50+0300
2023-02-08T16:50+0300
2023-02-08T16:51+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
viktor medvedçuk
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Ukrayna’nın muhalif Yaşam İçin Muhalefet Platformu başkanıyken hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle yargılanmadan hapse atılan, daha sonra esir takası çerçevesinde serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen ve bu sırada Ukrayna vatandaşlığı da elinden alınan Medvedçuk, Sputnik için yazdığı bir makalede Ukrayna’daki çatışmanın nedenlerinin yanı sıra çatışmaya AB, ABD ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in katılımı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanını ‘savaşın medya eşliği’, ‘ayakta alkışlanmak ve güzel bir poz uğruna ülkesinin barışını, yasallığını ve istikrarını boşa harcayan’ adam olarak nitelendiren Medvedçuk, Zelenskiy’in Ukrayna ve AB'ni yok etmeye yönelik ‘beşinci kol’ (bir ülke içindeki düşman ülke yandaşı) olduğunu ifade etti. Zelenskiy'in ‘Barış Başkanı’ olarak ‘Savaş Başkanı’ Pyotr Poroşenko'yu yerinden kaydırmayı başardığını, ancak Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyerek beklentileri karşılamadığını belirten Medvedçuk, “Daha sonra Zelenskiy, yıllarca süren uluslararası diplomasi çabalarını hiçe sayarak tutumundan vazgeçiyor. Zelenskiy seçmenini aldatmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupalı diplomatların çabalarını da boşa çıkardı” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, viktor medvedçuk, rusya
ukrayna, vladimir zelenskiy, viktor medvedçuk, rusya
Ukraynalı muhalif Medvedçuk, yazdığı makalede Zelenskiy’i ‘beşinci kol’ olarak tanımladı
16:50 08.02.2023 (güncellendi: 16:51 08.02.2023) Abone ol
Ukrayna’da hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hapse atılan, sonra da bir esir takasıyla serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen muhalif politikacı Viktor Medvedçuk, yazdığı bir makalede Ukrayna’daki çatışmanın nedenlerini değerlendirdi.
Ukrayna’nın muhalif Yaşam İçin Muhalefet Platformu başkanıyken hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle yargılanmadan hapse atılan, daha sonra esir takası çerçevesinde serbest bırakılıp Rusya’ya gönderilen ve bu sırada Ukrayna vatandaşlığı da elinden alınan Medvedçuk, Sputnik için yazdığı bir makalede Ukrayna’daki çatışmanın nedenlerinin yanı sıra çatışmaya AB, ABD ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in katılımı ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Ukrayna Devlet Başkanını ‘savaşın medya eşliği’, ‘ayakta alkışlanmak ve güzel bir poz uğruna ülkesinin barışını, yasallığını ve istikrarını boşa harcayan’ adam olarak nitelendiren Medvedçuk, Zelenskiy’in Ukrayna ve AB'ni yok etmeye yönelik ‘beşinci kol’ (bir ülke içindeki düşman ülke yandaşı) olduğunu ifade etti.
Zelenskiy'in ‘Barış Başkanı’ olarak ‘Savaş Başkanı’ Pyotr Poroşenko'yu yerinden kaydırmayı başardığını, ancak Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyerek beklentileri karşılamadığını belirten Medvedçuk, “Daha sonra Zelenskiy, yıllarca süren uluslararası diplomasi çabalarını hiçe sayarak tutumundan vazgeçiyor.
Zelenskiy seçmenini aldatmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupalı diplomatların çabalarını da boşa çıkardı” ifadelerini kullandı.