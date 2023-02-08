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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/ukraynali-general-ukrayna--ordusu-artemovskta-agir-kayiplar-veriyor-1066727494.html
Ukraynalı general: Ukrayna ordusu Artemovsk’ta ağır kayıplar veriyor
Ukraynalı general: Ukrayna ordusu Artemovsk’ta ağır kayıplar veriyor
Ukraynalı Tümgeneral Viktor Yagun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artemovsk yakınlarında ağır kayıplar verdiğini açıkladı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T02:16+0300
2023-02-08T02:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
viktor yagun
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Ukraynalı yedek tümgeneral Viktor Yagun, YouTube’deki Politeka kanalına demecinde, Ukrayna ordusunun Artemovsk yakınlarındaki çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini söyledi.Yagun, “Genelkurmay bütün bunları uzun zamandır tartışıyor ve yakın zamanda kentten çekilme kararı verilecek, çünkü orada verdiğimiz kayıplar belirlediğimiz hedeflerle kıyaslanamayacak düzeyde” dedi.Artemovsk'ten çekilmenin Ukrayna askerleri için stratejik açıdan talihsiz bir durum olacağına vurgu yapan tümgeneral, “O zaman bizim açımızdan pek iyi olmayan bir durumla karşı karşıya kalacağız, Maalesef bazı yükseklikleri kaybedebiliriz” diye konuştu.Geçen hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanının danışmanı İgor Kimakovskiy, Rus topçu birimlerinin kent çevresindeki tüm bölgeyi kontrol ettiğini, Ukrayna ordusunun kente aceleyle ek güçler sevk etmeye çalıştığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230208/new-york-times-ukrayna-savasi-kaybediyor-ve-abd-rusya-ile-muzakereleri-engelliyor-1066725883.html
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ukrayna, viktor yagun, artemovsk
ukrayna, viktor yagun, artemovsk

Ukraynalı general: Ukrayna ordusu Artemovsk’ta ağır kayıplar veriyor

02:16 08.02.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukraynalı Tümgeneral Viktor Yagun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artemovsk yakınlarında ağır kayıplar verdiğini açıkladı.
Ukraynalı yedek tümgeneral Viktor Yagun, YouTube’deki Politeka kanalına demecinde, Ukrayna ordusunun Artemovsk yakınlarındaki çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini söyledi.
Yagun, “Genelkurmay bütün bunları uzun zamandır tartışıyor ve yakın zamanda kentten çekilme kararı verilecek, çünkü orada verdiğimiz kayıplar belirlediğimiz hedeflerle kıyaslanamayacak düzeyde” dedi.
Artemovsk'ten çekilmenin Ukrayna askerleri için stratejik açıdan talihsiz bir durum olacağına vurgu yapan tümgeneral, “O zaman bizim açımızdan pek iyi olmayan bir durumla karşı karşıya kalacağız, Maalesef bazı yükseklikleri kaybedebiliriz” diye konuştu.
Geçen hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanının danışmanı İgor Kimakovskiy, Rus topçu birimlerinin kent çevresindeki tüm bölgeyi kontrol ettiğini, Ukrayna ordusunun kente aceleyle ek güçler sevk etmeye çalıştığını duyurmuştu.
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
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