https://sputniknews.com.tr/20230208/ukraynali-general-ukrayna--ordusu-artemovskta-agir-kayiplar-veriyor-1066727494.html

Ukraynalı general: Ukrayna ordusu Artemovsk’ta ağır kayıplar veriyor

Ukraynalı general: Ukrayna ordusu Artemovsk’ta ağır kayıplar veriyor

Ukraynalı Tümgeneral Viktor Yagun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artemovsk yakınlarında ağır kayıplar verdiğini açıkladı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T02:16+0300

2023-02-08T02:16+0300

2023-02-08T02:16+0300

ukrayna krizi

ukrayna

viktor yagun

artemovsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062241120_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_059b8aff27222c54a87f6d21adb3012e.jpg

Ukraynalı yedek tümgeneral Viktor Yagun, YouTube’deki Politeka kanalına demecinde, Ukrayna ordusunun Artemovsk yakınlarındaki çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini söyledi.Yagun, “Genelkurmay bütün bunları uzun zamandır tartışıyor ve yakın zamanda kentten çekilme kararı verilecek, çünkü orada verdiğimiz kayıplar belirlediğimiz hedeflerle kıyaslanamayacak düzeyde” dedi.Artemovsk'ten çekilmenin Ukrayna askerleri için stratejik açıdan talihsiz bir durum olacağına vurgu yapan tümgeneral, “O zaman bizim açımızdan pek iyi olmayan bir durumla karşı karşıya kalacağız, Maalesef bazı yükseklikleri kaybedebiliriz” diye konuştu.Geçen hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanının danışmanı İgor Kimakovskiy, Rus topçu birimlerinin kent çevresindeki tüm bölgeyi kontrol ettiğini, Ukrayna ordusunun kente aceleyle ek güçler sevk etmeye çalıştığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230208/new-york-times-ukrayna-savasi-kaybediyor-ve-abd-rusya-ile-muzakereleri-engelliyor-1066725883.html

ukrayna

artemovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, viktor yagun, artemovsk