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Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
Türkiye saatiyle 16:10'dan itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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Twitter'a erişim sorunu

16:12 08.02.2023 (güncellendi: 16:18 08.02.2023)
© Sputnik / Рамиль СитдиковTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Türkiye saatiyle 16:10'dan itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
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