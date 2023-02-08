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https://sputniknews.com.tr/20230208/twittera-erisim-sorunu-1066756709.html
Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
Türkiye saatiyle 16:10'dan itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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Sputnik Türkiye
twitter
twitter
Twitter'a erişim sorunu
16:12 08.02.2023
(güncellendi:
16:18 08.02.2023
)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Twitter
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Türkiye saatiyle 16:10'dan itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
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