https://sputniknews.com.tr/20230208/tff-deprem-dolayisiyla-transfer-doneminin-uzatilmasi-icin-fifaya-basvurdu-1066751355.html
TFF deprem dolayısıyla transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurdu
TFF deprem dolayısıyla transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurdu
TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:01+0300
2023-02-08T15:01+0300
2023-02-08T15:02+0300
spor
deprem
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
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TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230207/tff-7-12-subattaki-tum-musabakalari-erteledi-1066703974.html
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deprem, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
deprem, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
TFF deprem dolayısıyla transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurdu
15:01 08.02.2023 (güncellendi: 15:02 08.02.2023) Abone ol
TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti. Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir"