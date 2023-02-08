Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230208/tff-deprem-dolayisiyla-transfer-doneminin-uzatilmasi-icin-fifaya-basvurdu-1066751355.html
TFF deprem dolayısıyla transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurdu
TFF deprem dolayısıyla transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurdu
TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:01+0300
2023-02-08T15:02+0300
spor
deprem
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_3052a07c63580913603211b408fdd22b.jpg
TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230207/tff-7-12-subattaki-tum-musabakalari-erteledi-1066703974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_3db6b7b71b4ae4754af79f66b00c97e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
deprem, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer

TFF deprem dolayısıyla transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurdu

15:01 08.02.2023 (güncellendi: 15:02 08.02.2023)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti. Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir"
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
SPOR
TFF, 7-12 Şubat'taki tüm müsabakaları erteledi
Dün, 15:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала