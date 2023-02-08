https://sputniknews.com.tr/20230208/suriyede-depremde-can-kaybi-1250yi-buldu-1066737001.html
Suriye'de depremde can kaybı 2 bini aştı
Suriye'de depremde can kaybı 2 bini aştı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 530'a, yaralananların sayısı ise 4... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T11:49+0300
2023-02-08T11:49+0300
2023-02-08T11:57+0300
dünya
suriye
deprem
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Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor. SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde 1250 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 45 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1280 kişi öldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/suriye-saglik-bakanligi-depremde-can-kaybi-711e-yukseldi--1066665510.html
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suriye, deprem
Suriye'de depremde can kaybı 2 bini aştı
11:49 08.02.2023 (güncellendi: 11:57 08.02.2023) Abone ol
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 530'a, yaralananların sayısı ise 4 bin 645'e yükseldi.
Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.
SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde 1250 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 45 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1280 kişi öldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.