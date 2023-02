‘Şu anda 25 sene önce yaşadığım tablonun aynısını izliyorum ben’

"Bir de genelde en kritik konu ilk 6 saat. Daha sonra 24 saat de bu kritik çember içinde oluyor. Özellikle 36 saat içerisinde. 36 saatten sonra artık kritik dönem başlıyor. Bunu hızlı yapabildiğiniz zaman çok daha fazla can kurtarabiliyorsunuz. Tabii teçhizat gerekiyor. Her enkazın başına bir arama-kurtarma ekibi koyamazsınız, ama öncelikler oluyor. Hatta sektörlere ayrılıyor, her ilçenin her ilin en ağır mahallesi, en ağır mahallenin de en ağır sektörü, en ağır lokasyonu gibi kademelendiriyorsunuz. Ve bu arama-kurtarma ekiplerini de buraya yönlendiriyorsunuz. Bütün bunların hepsi barış dönemlerindeki tatbikat ve simülasyonlarla bu yeteneği kazanabilirsiniz. Deprem olduğunda bunları sevk ve idare etmek çok kolay değil. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğna da bugünkü konuşmasında, ilk saatlerden önce sıkıntıyı yaşadık, toparladık dedi. Demek ki o zaman 36-48 saatlik dönemi bir bocalama ile geçirdi unsurlar. Tabii bu arada bölgeye ulaşanlar var, desteğe başlayanlar var. Ama bölgenin genişliği, yıkımın büyüklüğü işi zorlaştırıyor. Yani dışarıdan bakmak kolay ama sahanın içerisine girdiğinizde bu zorluğu görebiliyorsunuz. Ben 1999’u yaşadığım için zorlukları anlayabiliyorum, hayal edebiliyorum. Çok kolay değil. Hem güvenlik güçlerimize, arama kurtarma ekiplerimize, çalışanlara destekleyenlere hepsine allah kolaylık versin. İnşallar ülkemiz böyle bir şeyi yaşamaz."