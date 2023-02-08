https://sputniknews.com.tr/20230208/su-anda-25-sene-once-yasadigim-tablonun-aynisini-izliyorum-ben-1066820835.html

‘Şu anda 25 sene önce yaşadığım tablonun aynısını izliyorum ben’

‘Şu anda 25 sene önce yaşadığım tablonun aynısını izliyorum ben’

Ünal Atabay’a göre, 1999 Marmara depreminde iletişim ve teknoloji zayıfken, bugünkü deprem bölgesi çok geniş ve yıkım büyük. TSK’nın ilk 6 saatte birlik sevk... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T23:14+0300

2023-02-08T23:14+0300

2023-02-10T00:32+0300

eksen

radyo

deprem

kahramanmaraş

ünal atabay

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Türkiye ve Suriye’de çok geniş bir alanı vuran yıkıcı depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının başlamasındaki sıkıntılar tartışılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı meydana gelen depremin ardından AFAD öncülüğündeki koordinasyonda büyük sıkıntı ortaya çıktığı anlaşılırken, kamuoyunda deprem gibi afetlerde koordinasyonun önemi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin neden daha geniş biçimde görevlendirilmediği soruları yöneltiliyor. TSK depremin ardından ilk etapta 3500 kişilik birliği sevk ederken, ve kademeli olarak artış gerçekleşirken bunun neden daha önce yapılmadığı ve deniz yoluyla Hatay’a yardım ulaştırılmasında geç kalındığı sorgulanıyor.Doğal afetlerde koordinasyon ve Türkiye’nin 1999’daki Marmara depremiyle de pekişen deneyimlerini, emekli kıdemli albay Ünal Atabay ile konuştuk.‘1999’da teknolojik imkanlar sınırlıydı, bugünkü deprem ise çok geniş bir alana yayılmış durumda’Ünal Atabay’a göre, bugün yaşanan deprem felaketi ile 1999 Marmara depremi en başta iki açıdan farklı. O dönemde Afet Koordinasyon Merkezi’nde görevli olan Atabay, bugünkü iletişim imkanlarının o gün bulunmadığını dile getirirken, etkilediği nüfus bakımında aynı olsa da bugünkü depremin 10 ili bulan yaygınlığına işaret etti:‘Böyle büyük bir depreme karşı planlar olur ve dışarıdan hangi birliğin nereye gideceği belli olur. Şimdi bu noktada bir sıkıntı oldu demek ki’TSK’nın afet dönemlerinde sivil yönetime yardımının yasayla düzenlendiğini, kimi hallerde valilik talep ettiğinde üst komutanlığa bilgi verilmeksizin yerine getirildiğini belirten Atabay, ancak bunun arama-kurtarma açısından profesyonellik seviyesinde olmadığını dile getirdi. Atabay, bunun için istihkam birlikleri, insani yardım tugaylarına dikkat çekerken, burada da Ankara’dan nakil yapıldığı ancak kamuoyunun tepkilerinden de anlaşıldığı üzere bunda bir gecikme yaşandığının anlaşıldığını vurguladı. Atabay, depremden etkilenen bölgede ise TSK bünyesinde Suriye’ye angaje 17 bin birlik bulunduğunu belirtti:‘Esas olan AFAD. 25 sene önce yaşadığım tablonun aynısını izliyorum’Ancak Atabay’a göre esas olan AFAD. AFAD’ın bu tür büyük afetlerde koordinasyon sağlamaktaki önemine vurgu yapan Atabay, bunun için de en kötü senaryolar dahil önceden planlama yapılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Atabay, 1999’da da ortaya çıkan koordinasyon sorunlarının aynısına atıfta bulunurken, “Şu anda 25 sene önce yaşadığım tablonun aynısını izliyorum ben” vurgusu yaptı:‘EMASYA’nın afetle ilgisi yok’Atabay’a göre bölgenin genişliği ve yıkımın büyüklüğü yaşanan sıkıntılarda etkili oldu. Kamuouyunda EMASYA konusunun öne çıkarıldığını ancak bunun doğal afetle ilgisi bulunmadığını söyleyen Atabay, bunun asayişe yönelik olduğunu, doğal afetin ise kanunun da başka olduğunu belirtti. Atabay, asıl AFAD açısından yaşananlardan ders çıkarılmasının önemli olduğu görüşünde.‘Dışarıdan bakmak kolay ama sahanın içerisine girdiğinizde bu zorluğu görebiliyorsunuz’Bu tür afetlerde ilk 6, 24 ve 36 saatlik sürelerin önemine dikkat çeken Atabay, afet olmadan yürütülecek tatbikatlar ve simülasyonlarla belli yeteneklerin kazanılabileceğine dikkat çekti. Atabay, diğer yandan dışarıdan bakmanın kolay olduğu ancak içine girildiğinde bu konunun zorluğunun görülebileceğini vurguladı:‘Adana lojistik merkez olsun, ihtiyaçlar oradan yönlendirilsin’Atabay, deprem sonrası kış koşullarında yeni dönemde hayatın sürdürülmesinin zorluklarına atıfta bulunurken, bu açıdan Adana’yı lojistik merkez alacak bir mekanizma oluşturulması ve yardımların koordineli ve doğru biçimde dağıtılması önerisinde bulundu:

kahramanmaraş

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, deprem, kahramanmaraş, ünal atabay