https://sputniknews.com.tr/20230208/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-yuzde-26-artarak-597-milyar-dolara-yukseldi-1066729238.html

Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldi

Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldi

Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak 2023'te Rusya’nın uluslararası rezervlerinin (altın ve döviz) hacmi 15 milyar 046 milyon dolar (yüzde 2.6)... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T04:08+0300

2023-02-08T04:08+0300

2023-02-08T04:08+0300

dünya

rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko

rezerv

rusya merkez bankası

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Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldiBöylece, Rusya’nın dolar cinsinden rezerv hacmi şubat ayında son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, döviz rezervlerinin önemli bir kısmının yönetimine kısıtlama getirilen Rusya Merkez Bankası’nın geriye kalan rezervleri altın ve Çin yuanı varlıklarından oluşuyor. Ocak ayında yuan ve altının değeri dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 oranında artarken, euro da ABD para birimi karşısında güçlenmişti.

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2023

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rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, rezerv, rusya merkez bankası