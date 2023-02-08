https://sputniknews.com.tr/20230208/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-yuzde-26-artarak-597-milyar-dolara-yukseldi-1066729238.html
Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldi
Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldi
Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak 2023'te Rusya’nın uluslararası rezervlerinin (altın ve döviz) hacmi 15 milyar 046 milyon dolar (yüzde 2.6)... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T04:08+0300
2023-02-08T04:08+0300
2023-02-08T04:08+0300
dünya
rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko
rezerv
rusya merkez bankası
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Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldiBöylece, Rusya’nın dolar cinsinden rezerv hacmi şubat ayında son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, döviz rezervlerinin önemli bir kısmının yönetimine kısıtlama getirilen Rusya Merkez Bankası’nın geriye kalan rezervleri altın ve Çin yuanı varlıklarından oluşuyor. Ocak ayında yuan ve altının değeri dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 oranında artarken, euro da ABD para birimi karşısında güçlenmişti.
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rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, rezerv, rusya merkez bankası
rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko, rezerv, rusya merkez bankası
Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldi
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Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak 2023'te Rusya’nın uluslararası rezervlerinin (altın ve döviz) hacmi 15 milyar 046 milyon dolar (yüzde 2.6) artarak 581 milyar 989 milyon dolardan 597 milyar 035 milyon dolara yükseldi.
Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 2,6 artarak 597 milyar dolara yükseldi
Böylece, Rusya’nın dolar cinsinden rezerv hacmi şubat ayında son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların ardından, döviz rezervlerinin önemli bir kısmının yönetimine kısıtlama getirilen Rusya Merkez Bankası’nın geriye kalan rezervleri altın ve Çin yuanı varlıklarından oluşuyor. Ocak ayında yuan ve altının değeri dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 oranında artarken, euro da ABD para birimi karşısında güçlenmişti.