https://sputniknews.com.tr/20230208/rusyada-tramp-adi-verilen-kargo-iha-gelistirildi---1066760669.html
Rusya’da TrAMP adı verilen kargo İHA geliştirildi
Rusya’da TrAMP adı verilen kargo İHA geliştirildi
Rusya’da, yaklaşık 600 kilometre mesafeye en fazla 250 kilo yük taşıyabilen bir kargo insansız hava aracının (İHA) geliştirildiği belirtildi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T17:34+0300
2023-02-08T17:34+0300
2023-02-08T17:34+0300
savunma
rusya
iha
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Rus savunma sanayisinden bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Çok işlevli nakliye hava platformu veya kısacası TrAMP, klasik tarzda tertip edilen insansız hava aracıdır. 250 kilograma kadar olan yükleri 600 km’den daha uzak mesafelere ulaştırmak ve indirmek, ayrıca olumsuz hava koşullarında klasik uçaklar için tehlikeli olan görevleri minimum maliyetle yerine getirmek için tasarlandı” ifadesini kullandı. TrAMP’ın, uygun olmayan arazilerden havalanıp bu tür arazilere inebildiğini kaydeden kaynak, geniş kargo bölmesi sayesinde İHA’ya büyük eşyaların yüklenip aracın yere inmesine gerek kalmadan paraşütle indirebildiğini anlattı. Aracın ayrıca sivil amaçlarla kullanılabileceği ifade edilirken TrAMP’ın geniş arazileri gözlemleme ve kargo bölümüne gübre püskürtücüler takılarak tarım alanında kullanılabilir. Kargo bölümüne ayrıca radar, optik kartografik ve diğer özel ekipmanlar kurulabilir.
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rusya, iha
Rusya’da TrAMP adı verilen kargo İHA geliştirildi
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Rusya’da, yaklaşık 600 kilometre mesafeye en fazla 250 kilo yük taşıyabilen bir kargo insansız hava aracının (İHA) geliştirildiği belirtildi.
Rus savunma sanayisinden bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Çok işlevli nakliye hava platformu veya kısacası TrAMP, klasik tarzda tertip edilen insansız hava aracıdır. 250 kilograma kadar olan yükleri 600 km’den daha uzak mesafelere ulaştırmak ve indirmek, ayrıca olumsuz hava koşullarında klasik uçaklar için tehlikeli olan görevleri minimum maliyetle yerine getirmek için tasarlandı” ifadesini kullandı.
TrAMP’ın, uygun olmayan arazilerden havalanıp bu tür arazilere inebildiğini kaydeden kaynak, geniş kargo bölmesi sayesinde İHA’ya büyük eşyaların yüklenip aracın yere inmesine gerek kalmadan paraşütle indirebildiğini anlattı.
Aracın ayrıca sivil amaçlarla kullanılabileceği ifade edilirken TrAMP’ın geniş arazileri gözlemleme ve kargo bölümüne gübre püskürtücüler takılarak tarım alanında kullanılabilir. Kargo bölümüne ayrıca radar, optik kartografik ve diğer özel ekipmanlar kurulabilir.