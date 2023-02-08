https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-turkiyeye-bir-arama-kurtarma-ekibi-daha-gonderecek-1066739370.html
Rusya, Türkiye’ye bir arama-kurtarma ekibi daha gönderecek
Rusya, Türkiye’ye bir arama-kurtarma ekibi daha gönderecek
Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye’deki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarında yer almaları için bir arama-kurtarma ekibinin... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:21+0300
2023-02-08T12:21+0300
2023-02-08T12:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya acil durumlar bakanlığı
rusya
türkiye
arama kurtarma
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066739215_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0f33645b900dc44abf5466723f48409b.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti. Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066739215_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3c1ee9e342cc88c9b5e5cbe582e71e90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya acil durumlar bakanlığı, rusya, türkiye, arama kurtarma, deprem
rusya acil durumlar bakanlığı, rusya, türkiye, arama kurtarma, deprem
Rusya, Türkiye’ye bir arama-kurtarma ekibi daha gönderecek
Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye’deki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarında yer almaları için bir arama-kurtarma ekibinin daha bu ülkeye gönderilmesi için talimat verdi. Yeni ekipte yer alacak Rus arama-kurtarmacıların Türkiye’ye hareket etmeleri için hazırlıkların yapılmakta olduğu belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti. Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.