https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-turkiyeye-bir-arama-kurtarma-ekibi-daha-gonderecek-1066739370.html

Rusya, Türkiye’ye bir arama-kurtarma ekibi daha gönderecek

Rusya, Türkiye’ye bir arama-kurtarma ekibi daha gönderecek

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye’deki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarında yer almaları için bir arama-kurtarma ekibinin... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T12:21+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya acil durumlar bakanlığı

rusya

türkiye

arama kurtarma

deprem

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti. Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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rusya acil durumlar bakanlığı, rusya, türkiye, arama kurtarma, deprem