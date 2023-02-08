https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordu-birlikleri-6-yonde-taarruz-eylemlerini-surdurdu-1066725679.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordu birlikleri 6 yönde taarruz eylemlerini sürdürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordu birlikleri 6 yönde taarruz eylemlerini sürdürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin 6 yönde taarruza devam ettiğini belirtti. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T01:21+0300

2023-02-08T01:21+0300

2023-02-08T01:21+0300

ukrayna krizi

rusya

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk, Güney Donetsk, Zaporojye ve Herson yönlerinde Ukrayna ordusunun mevzilerine ağır darbeler indirdiğini söyledi.Konaşenkov, “Kupyansk yönünde hava saldırıları ve ‘Batı’ askeri grubu birimlerinin topçu ateşiyle, Harkov bölgesindeki İvanovka ve Berestovoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novoselovskoye yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. ve 92. Mekanize Tugaylarının insan gücü ve teçhizatının yığıldığı alanları vuruldu” dedi.Rus komutan, düşmanın bu yöndeki kayıplarının 50’den fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 4 askeri araç ve 1 adet D-30 obüsü olarak gerçekleştiğini vurguladı.Konaşenkov, Krasnıy Liman, Donetsk, Güney Donetsk, Zaporojye ve Herson yönlerinde de Ukrayna ordusuna ait mevzilere saldırılar düzenlendiğini belirterek, "Krasnıy Liman yönünde, hava saldırıları, topçu ateşi ve ‘Merkez’ askeri grubu birliklerinin ağır alev makinesi sistemlerinin yoğun ateşiyle, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novosadovoye, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Nevskoye, Çervonopopovka ve Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 66. Mekanize Tugayı, 25. Hava İndirme Tugayı, 95. Hava Saldırı Tugayı ve 81. Hava Mobil Tugayı birimleri ağır kayba uğratıldı” ifadelerini kullandı.Konaşenkov, bu yöndeki düşman kayıplarının 100'den fazla asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 2 askeri araç olduğunu ifade etti.Konaşenkov, Donetsk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine yönelik yoğun ateş ve ‘Güney’ askeri grubu birimlerinin saldırı eylemleri sonucunda 90’dan fazla Ukraynalı asker, 4 zırhlı muharebe aracı, 1 adet Grad çoklu roketatar aracı ve 1 adet Msta-B obüsü imha edildiği bilgisini paylaştı.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde, ‘Doğu’ askeri grubu topçu birimlerinin DHC’ndeki Ugledar ve Vodyanoye bölgelerinde konuşlu olan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 1. Tank Tugayı ve 72. Mekanize Tugayı birimlerinin insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdiklerini vurgulayan Konaşenkov, "Düşmanın gün içinde bu bölgelerdeki toplam kayıpları 80'den fazla asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 adet D-20 obüs, 2 adet D-30 obüs ve 1 adet Gvozdika kundağı motorlu obüs olarak gerçekleşti” dedi.Konaşenkov, Herson yönünde, düşmanın insan gücü ve teşhizatının yığıldığı alanlara yönelik topçu saldırıları sonucunda, 20’den fazla Ukraynalı asker ve 1 adet Akatsiya kundağı motorlu obüsün imha edildiğini ifade etti.Herson bölgesi ve DHC'de Ukrayna ordusuna ait 6 silah deposunun imha edildiği bilgisini paylaşan Rus komutan, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razliv, Dobrovolye, Novoekonomiçeskoe ve İlyiçovki ile Herson bölgesine bağlı Taras Şevçenko köyü yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 6 mühimmat deposu imha edildi" diye konuştu.Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin LHC, DHC ve Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirterek, "Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Krasnoreçenskoye, Artemovka, Jitlovka, Pşeniçnoe, Novovodyanoye, Çervonopopovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Petrovskoye ve Zaporojye Bölgesi'ne bağlı Energodar bölgelerinde Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” vurgusunu yaptı.Konaşenkov, Rus ordu gruplarının füze ve topçu kuvvetleri atışları ile düşmanın atış mevzilerindeki 86 topçu birliği, ayrıca 139 bölgedeki insan gücü ve askeri araçlarını vurduğunu kaydetti.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 382 uçak, 206 helikopter, 3 bin 36 insansız hava aracı, 403 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 771 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.010 çok namlulu roketatar muharebe aracı, 4 bin 20 sahra ve havan topu ile 8 bin 282 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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