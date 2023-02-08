https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-atolyeleri-vuruldu---1066758382.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait bir İHA atölyeleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait bir İHA atölyeleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkov şehrinde yer alan ve içinde kamikaze drone’lar dahil insansız hava araçlarının (İHA) modernizasyonuyla ilgili... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:51+0300
2023-02-08T16:51+0300
2023-02-08T16:52+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Harkov şehrinde bir havacılık endüstrisi kuruluşuna ait, insansız hava araçlarının ve güdümlü mühimmatın modernizasyonunun yapıldığı atölyeler imha edildi” ifadesini kullandı. Rus ordusunun cephenin Donetsk kısmında taarruzunu sürdürdüğünü, diğer kısımlarında da Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlediğini belirten Konaşenkov, “Donetsk yönünde son bir günde 140’tan fazla Ukraynalı asker, bir tank, üç kamyonet, üç otomobil ve bir Msta-B obüsü imha edildi” dedi. Kupyansk yönünde düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusu 35 asker, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir otomobil kaybetti. Krasnıy Liman yönünde de hava, top ve ağır havan toplarıyla saldırılar düzenlendi. Burada 130’dan fazla Ukraynalı asker, bir savaş piyade aracı, üç savaş zırhlı aracı ve bir Grad çok namlulu roketatar yok edildi. Güney Donetsk yönünde de düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun kayıplarının 75 asker, bir tank, bir piyade savaş aracı, üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil olarak gerçekleşti. Herson bölgesinde de Ukrayna ordusunun bir havan topu birliğinin yok edildiğini anlatan Konaşenkov, son bir günde Ukrayna ordusunun fırlattığı 11 HIMARS füzesi ile 10 insansız hava aracının vurulduğunu söyledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde mühimmat depoları imha edildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait bir İHA atölyeleri vuruldu
16:51 08.02.2023 (güncellendi: 16:52 08.02.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkov şehrinde yer alan ve içinde kamikaze drone’lar dahil insansız hava araçlarının (İHA) modernizasyonuyla ilgili çalışmaların yapıldığı atölyelerin imha edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Harkov şehrinde bir havacılık endüstrisi kuruluşuna ait, insansız hava araçlarının ve güdümlü mühimmatın modernizasyonunun yapıldığı atölyeler imha edildi” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun cephenin Donetsk kısmında taarruzunu sürdürdüğünü, diğer kısımlarında da Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlediğini belirten Konaşenkov, “Donetsk yönünde son bir günde 140’tan fazla Ukraynalı asker, bir tank, üç kamyonet, üç otomobil ve bir Msta-B obüsü imha edildi” dedi.
Kupyansk yönünde düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusu 35 asker, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir otomobil kaybetti. Krasnıy Liman yönünde de hava, top ve ağır havan toplarıyla saldırılar düzenlendi. Burada 130’dan fazla Ukraynalı asker, bir savaş piyade aracı, üç savaş zırhlı aracı ve bir Grad çok namlulu roketatar yok edildi.
Güney Donetsk yönünde de düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun kayıplarının 75 asker, bir tank, bir piyade savaş aracı, üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil olarak gerçekleşti. Herson bölgesinde de Ukrayna ordusunun bir havan topu birliğinin yok edildiğini anlatan Konaşenkov, son bir günde Ukrayna ordusunun fırlattığı 11 HIMARS füzesi ile 10 insansız hava aracının vurulduğunu söyledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde mühimmat depoları imha edildi.