https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-muslumanlari-depremden-etkilenenler-icin-26-milyon-rubleden-fazla-bagis-yapti-1066759834.html

Rusya Müslümanları depremden etkilenenler için 26 milyon rubleden fazla bağış yaptı

Rusya Müslümanları depremden etkilenenler için 26 milyon rubleden fazla bağış yaptı

Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi, Rusya Müslümanlarının Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 26 milyon rubleden fazla bağışta... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T17:19+0300

2023-02-08T17:19+0300

2023-02-08T17:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

müslüman

bağış

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Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi’nden yapılan açıklamada, Rusya Müslümanlarının Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için Zekat Hayır Vakfı'na 26 milyon rubleden fazla bağışta bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Şeyh Ravil Gaynutdin’in çağrısıyla Zekat Vakfı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 8 Şubat itibariyle 26 milyon rubleden fazla bağış toplandı” denildi. Açıklamada ayrıca, depremden etkilenenlere destek olmak ve ilk yardım sağlamak için battaniye, ısıtıcı, kışlık giysi, taşınabilir şarj cihazları, termos, çadır ve uyku tulumlarına acilen ihtiyaç olduğu, bunların Zekat Vakfı'na ulaştırılabileceği belirtildi. 12 Şubat'a kadar toplanan yardımların depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere Moskova’daki Türk büyükelçiliği temsilcilerine teslim edileceği kaydedildi.

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