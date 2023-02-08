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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-ordusu-suriyede-enkaz-altinda-kalan-42-kisiyi-kurtardi-1066725295.html
Rus ordusu, Suriye’de enkaz altında kalan 42 kişiyi kurtardı
Rus ordusu, Suriye’de enkaz altında kalan 42 kişiyi kurtardı
Suriye’deki Rus askerlerinin, yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Rus askerler şu ana kadar, enkaz altında kalan 42 kişiyi... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T00:51+0300
2023-02-08T00:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
rusya
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Rus askerlerinin katılımıyla gerçekleşen kurtarma çalışmaları sırasında 27 enkaz kaldırıldı. Enkaz altından 42 kişi kurtarıldı, 57 kişi de ölü olarak bulundu, 194 kişiye de tıbbi yardım sağlandı” ifadesini kullandı.Halep, Hama, Ceble ve Stamu’da olmak üzere dört kan bağış noktasını oluşturduklarını anlatan Yegorov, yerel sakinlere 11 tondan fazla gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığını aktardı.
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suriye, deprem, rusya
suriye, deprem, rusya

Rus ordusu, Suriye’de enkaz altında kalan 42 kişiyi kurtardı

00:51 08.02.2023
© Sputnik
 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
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Suriye’deki Rus askerlerinin, yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Rus askerler şu ana kadar, enkaz altında kalan 42 kişiyi kurtarırken 57 kişi ölü olarak bulundu. Yaklaşık 200 vatandaşa tıbbi yardım sağlandı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Rus askerlerinin katılımıyla gerçekleşen kurtarma çalışmaları sırasında 27 enkaz kaldırıldı. Enkaz altından 42 kişi kurtarıldı, 57 kişi de ölü olarak bulundu, 194 kişiye de tıbbi yardım sağlandı” ifadesini kullandı.
Halep, Hama, Ceble ve Stamu’da olmak üzere dört kan bağış noktasını oluşturduklarını anlatan Yegorov, yerel sakinlere 11 tondan fazla gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığını aktardı.
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