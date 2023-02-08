https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-ordusu-suriyede-enkaz-altinda-kalan-42-kisiyi-kurtardi-1066725295.html

Rus ordusu, Suriye’de enkaz altında kalan 42 kişiyi kurtardı

Rus ordusu, Suriye’de enkaz altında kalan 42 kişiyi kurtardı

Suriye’deki Rus askerlerinin, yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Rus askerler şu ana kadar, enkaz altında kalan 42 kişiyi... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T00:51+0300

2023-02-08T00:51+0300

2023-02-08T00:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

deprem

rusya

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Rus askerlerinin katılımıyla gerçekleşen kurtarma çalışmaları sırasında 27 enkaz kaldırıldı. Enkaz altından 42 kişi kurtarıldı, 57 kişi de ölü olarak bulundu, 194 kişiye de tıbbi yardım sağlandı” ifadesini kullandı.Halep, Hama, Ceble ve Stamu’da olmak üzere dört kan bağış noktasını oluşturduklarını anlatan Yegorov, yerel sakinlere 11 tondan fazla gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığını aktardı.

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