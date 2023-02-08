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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-gucleri-kritik-oneme-sahip-artyomovsk-kentinde-birkac-caddeyi-kontrol-altina-aldi-1066741907.html
Rus güçleri, kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde birkaç caddeyi kontrol altına aldı
Rus güçleri, kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde birkaç caddeyi kontrol altına aldı
'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde ilerleyişini sürdüren Rus... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:58+0300
2023-02-08T12:58+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
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'Solovyev Live' Youtube kanalına konuşan Alaudinov, "Artyomovsk'u bloke eden Rusya Savunma Bakanlığı birlikleri ve Wagner grubu, silahlı faaliyetleri çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Kent merkezine ulaştılar, kenti sağ taraftan kuşattılar ve birkaç caddeyi ele geçirdiler" dedi. Konstantinovka'ya giden karayoluna doğru ilerleyişin sürdüğünü de aktaran Alaudinov, "Bu, doğrudan bloke edilen Ukrayna güçleri ile onların geri hizmet birlikleri arasında ulaşımın sağlandığı tek karayolu durumunda" bilgisini paylaştı. Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.
artyomovskiy
rusya
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artyomovskiy, rusya, ukrayna
artyomovskiy, rusya, ukrayna

Rus güçleri, kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde birkaç caddeyi kontrol altına aldı

12:58 08.02.2023
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya - Ukrayna operasyonu
Rusya - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde ilerleyişini sürdüren Rus güçlerin birkaç caddeyi kontrol altına aldığını belirtti
'Solovyev Live' Youtube kanalına konuşan Alaudinov, "Artyomovsk'u bloke eden Rusya Savunma Bakanlığı birlikleri ve Wagner grubu, silahlı faaliyetleri çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Kent merkezine ulaştılar, kenti sağ taraftan kuşattılar ve birkaç caddeyi ele geçirdiler" dedi.
Konstantinovka'ya giden karayoluna doğru ilerleyişin sürdüğünü de aktaran Alaudinov, "Bu, doğrudan bloke edilen Ukrayna güçleri ile onların geri hizmet birlikleri arasında ulaşımın sağlandığı tek karayolu durumunda" bilgisini paylaştı.
Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.
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