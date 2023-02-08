https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-gucleri-kritik-oneme-sahip-artyomovsk-kentinde-birkac-caddeyi-kontrol-altina-aldi-1066741907.html
Rus güçleri, kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde birkaç caddeyi kontrol altına aldı
Rus güçleri, kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde birkaç caddeyi kontrol altına aldı
'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde ilerleyişini sürdüren Rus... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:58+0300
2023-02-08T12:58+0300
2023-02-08T12:58+0300
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artyomovskiy
rusya
ukrayna
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'Solovyev Live' Youtube kanalına konuşan Alaudinov, "Artyomovsk'u bloke eden Rusya Savunma Bakanlığı birlikleri ve Wagner grubu, silahlı faaliyetleri çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Kent merkezine ulaştılar, kenti sağ taraftan kuşattılar ve birkaç caddeyi ele geçirdiler" dedi. Konstantinovka'ya giden karayoluna doğru ilerleyişin sürdüğünü de aktaran Alaudinov, "Bu, doğrudan bloke edilen Ukrayna güçleri ile onların geri hizmet birlikleri arasında ulaşımın sağlandığı tek karayolu durumunda" bilgisini paylaştı. Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.
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artyomovskiy, rusya, ukrayna
artyomovskiy, rusya, ukrayna
Rus güçleri, kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde birkaç caddeyi kontrol altına aldı
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'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde ilerleyişini sürdüren Rus güçlerin birkaç caddeyi kontrol altına aldığını belirtti
'Solovyev Live' Youtube kanalına konuşan Alaudinov, "Artyomovsk'u bloke eden Rusya Savunma Bakanlığı birlikleri ve Wagner grubu, silahlı faaliyetleri çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Kent merkezine ulaştılar, kenti sağ taraftan kuşattılar ve birkaç caddeyi ele geçirdiler" dedi.
Konstantinovka'ya giden karayoluna doğru ilerleyişin sürdüğünü de aktaran Alaudinov, "Bu, doğrudan bloke edilen Ukrayna güçleri ile onların geri hizmet birlikleri arasında ulaşımın sağlandığı tek karayolu durumunda" bilgisini paylaştı.
Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.