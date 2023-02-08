https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-disisleri-abdnin-baslattigi-total-hibrit-savas-iki-nukleer-guc-arasinda-catismaya-yol-acabilir-1066759101.html

Rus Dışişleri: ABD’nin başlattığı total hibrit savaş iki nükleer güç arasında çatışmaya yol açabilir

Rus Dışişleri: ABD’nin başlattığı total hibrit savaş iki nükleer güç arasında çatışmaya yol açabilir

Ukrayna’da Rusya’yı “stratejik yenilgiye” uğratmaya çalışan ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamındaki işbirliğinin... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T17:02+0300

2023-02-08T17:02+0300

2023-02-08T17:02+0300

ukrayna krizi

abd

washington

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rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’ya Batı yapımı silahların sevkiyatı ve askeri uzmanların gönderilmesi nedeniyle iki ülkenin artık “her zamanki gibi” iş yapamayacağı ifade edildi. Açıklamada, “ABD aslında Rusya’ya karşı total hibrit savaş başlattı. Bu savaş iki nükleer güç arasında doğrudan savaş riskini taşıyor” ifadesine yer verildi. Washington’un, Yeni START kapsamında Rusya’daki askeri tesislere denetimlerin yeniden başlatılması yönündeki taleplerinin, “özellikle, ABD’nin açık askeri-teknik ve enformasyon-istihbarat yardımıyla Ukrayna’nın Rus askeri tesisleri vurmaya çalıştığı bir dönemde” alaycı olduğu kaydedildi.

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