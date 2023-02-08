https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-disisleri-abdnin-baslattigi-total-hibrit-savas-iki-nukleer-guc-arasinda-catismaya-yol-acabilir-1066759101.html
Rus Dışişleri: ABD’nin başlattığı total hibrit savaş iki nükleer güç arasında çatışmaya yol açabilir
Rus Dışişleri: ABD’nin başlattığı total hibrit savaş iki nükleer güç arasında çatışmaya yol açabilir
Ukrayna’da Rusya’yı “stratejik yenilgiye” uğratmaya çalışan ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamındaki işbirliğinin... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T17:02+0300
2023-02-08T17:02+0300
2023-02-08T17:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’ya Batı yapımı silahların sevkiyatı ve askeri uzmanların gönderilmesi nedeniyle iki ülkenin artık “her zamanki gibi” iş yapamayacağı ifade edildi. Açıklamada, “ABD aslında Rusya’ya karşı total hibrit savaş başlattı. Bu savaş iki nükleer güç arasında doğrudan savaş riskini taşıyor” ifadesine yer verildi. Washington’un, Yeni START kapsamında Rusya’daki askeri tesislere denetimlerin yeniden başlatılması yönündeki taleplerinin, “özellikle, ABD’nin açık askeri-teknik ve enformasyon-istihbarat yardımıyla Ukrayna’nın Rus askeri tesisleri vurmaya çalıştığı bir dönemde” alaycı olduğu kaydedildi.
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abd, washington, start, rusya
abd, washington, start, rusya
Rus Dışişleri: ABD’nin başlattığı total hibrit savaş iki nükleer güç arasında çatışmaya yol açabilir
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Ukrayna’da Rusya’yı “stratejik yenilgiye” uğratmaya çalışan ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamındaki işbirliğinin mümkün olmadığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’ya karşı başlattığı “total hibrit savaşının” iki nükleer güç arasında çatışmaya yol açabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’ya Batı yapımı silahların sevkiyatı ve askeri uzmanların gönderilmesi nedeniyle iki ülkenin artık “her zamanki gibi” iş yapamayacağı ifade edildi. Açıklamada, “ABD aslında Rusya’ya karşı total hibrit savaş başlattı. Bu savaş iki nükleer güç arasında doğrudan savaş riskini taşıyor” ifadesine yer verildi.
Washington’un, Yeni START kapsamında Rusya’daki askeri tesislere denetimlerin yeniden başlatılması yönündeki taleplerinin, “özellikle, ABD’nin açık askeri-teknik ve enformasyon-istihbarat yardımıyla Ukrayna’nın Rus askeri tesisleri vurmaya çalıştığı bir dönemde” alaycı olduğu kaydedildi.