https://sputniknews.com.tr/20230208/putin-rusya-yeterince-hafif-petrole-sahip-1066763209.html

Putin: Rusya yeterince hafif petrole sahip

Putin: Rusya yeterince hafif petrole sahip

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Doğu Sibirya bölgesinde ve kıta sahanlığında yeterince hafif petrol rezervlerine sahip olduğunu belirtti. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T18:47+0300

2023-02-08T18:47+0300

2023-02-08T18:47+0300

dünya

rusya

vladimir putin

petrol

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün genç bilim insanlarıyla bir araya geldi.Görüşme sırasında, Kazan Federal Üniversitesi’nin kıdemli araştırma görevlisi İrek Muhamatdinov, ülkedeki hafif petrol rezervlerinin tükenmekte olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Putin, “Doğu Sibirya’da ve kıta sahanlığında henüz yeterince var” ifadesini kullandı.Muhamatdinov, geliştirdiği teknolojinin, toplam petrol rezervlerindeki payı giderek artan viskozite oranı yüksek petrolü üretme sürecini kolaylaştıracağını belirterek, “Bu, yakın zamanda Rusya içinde ve dışında tüm petrol şirketlerinin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji haline gelecek” dedi.Bunun üzerine Rusya lideri, “Bu tür teknolojiler olmadığı için Tataristan’da faaliyet gösterenler dahil petrol şirketlerimiz için belirli teşvikler uygulamak zorunda kaldık” diye konuştu.

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