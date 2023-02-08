Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230208/meksika-meshur-arama-kurtarma-kopeklerini-turkiyeye-gonderdi-1066749634.html
Meksika meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiye'ye gönderdi
Meksika meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiye'ye gönderdi
Meksika Kızılhaçı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama kurtarma konusunda eğitimli bir grup köpeğin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T14:42+0300
2023-02-08T15:06+0300
multimedya
fotoğraf
köpek
meksika
arama kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066748368_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0a04d0ddfc188ac4a70a4bbc6637f2c1.jpg
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066748368_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_ea20fc8bf7f8b9bd7fd8ab40dd8e6b18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, фото, köpek, meksika, arama kurtarma
fotoğraf, фото, köpek, meksika, arama kurtarma

Meksika meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiye'ye gönderdi

14:42 08.02.2023 (güncellendi: 15:06 08.02.2023)
Abone olTelegram
Meksika Kızılhaçı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama kurtarma konusunda eğitimli bir grup köpeğin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.
© İHAKahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar devam ediyor. Felaketin ardından Türk halkına destek sözü veren Meksika, arama kurtarma konusunda eğitimli bir grup köpeğini göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderdi.
Meksika'nın meşhur arama kurtarma köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar devam ediyor. Felaketin ardından Türk halkına destek sözü veren Meksika, arama kurtarma konusunda eğitimli bir grup köpeğini göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderdi.
© İHAMeksika Kızılhaçı yaptığı açıklamada, arama kurtarma konusunda eğitimli olan Balam, Orly, July ve Rex adlı köpeklerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Meksika’dan ülkemize gönderilen yardım ekibi ile yola çıktıklarını duyurdu.
Meksika'nın meşhur arama kurtarma köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
Meksika Kızılhaçı yaptığı açıklamada, arama kurtarma konusunda eğitimli olan Balam, Orly, July ve Rex adlı köpeklerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Meksika’dan ülkemize gönderilen yardım ekibi ile yola çıktıklarını duyurdu.
© İHAMeksika Kızılhaçı’ndan July adlı köpeğin eğitmeni Anneth Villafana, köpeğinin 8 yaşında bir Labrador Retriever olduğunu belirterek, ekipte Edgar ve Daniel adlı eğitmenlerin gözetimi altında Balam, Orly ve Rex adlı 3 köpeğin daha bulunduğunu söyledi.
Meksika'nın meşhur arama kurtarma köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Meksika Kızılhaçı’ndan July adlı köpeğin eğitmeni Anneth Villafana, köpeğinin 8 yaşında bir Labrador Retriever olduğunu belirterek, ekipte Edgar ve Daniel adlı eğitmenlerin gözetimi altında Balam, Orly ve Rex adlı 3 köpeğin daha bulunduğunu söyledi.
© İHAEkibin bir diğer eğitmeni Angel Daniel Hernandez ise bakıcısı olduğu Rex adlı Belçika kurdu cinsi köpeğin 5 yıllık eğitime sahip olduğunu ifade etti.
Meksika'nın meşhur arama kurtarma köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
Ekibin bir diğer eğitmeni Angel Daniel Hernandez ise bakıcısı olduğu Rex adlı Belçika kurdu cinsi köpeğin 5 yıllık eğitime sahip olduğunu ifade etti.
© İHAMeksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise yaptığı açıklamada, ülkesinden Türkiye’ye gönderilen yardım ekibinde Ulusal Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Kızılhaç, Sivil Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personellerinin yer aldığını bildirdi.
Meksika'nın meşhur arama kurtarma köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise yaptığı açıklamada, ülkesinden Türkiye’ye gönderilen yardım ekibinde Ulusal Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Kızılhaç, Sivil Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personellerinin yer aldığını bildirdi.
© İHA

Meksika’dan Türkiye'ye gönderilen yardım ekibinde topla 140 yetkili ile 15 kurtarma köpeği yer alıyor.

Meksika’dan Türkiye&#x27;ye gönderilen yardım ekibinde topla 140 yetkili ile 15 kurtarma köpeği yer alıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Meksika’dan Türkiye'ye gönderilen yardım ekibinde topla 140 yetkili ile 15 kurtarma köpeği yer alıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала