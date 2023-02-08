https://sputniknews.com.tr/20230208/lavrov-borrell-dunya-gorusunun-irkci-dogasini-gizlemiyor-1066729897.html

Lavrov: Borrell dünya görüşünün ırkçı doğasını gizlemiyor

Lavrov: Borrell dünya görüşünün ırkçı doğasını gizlemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dünya görüşünün ırkçı... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T05:26+0300

2023-02-08T05:26+0300

2023-02-08T05:26+0300

dünya

josep borrell

sergey lavrov

afrika

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika ülkelerine ziyaretini eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’in, Mali ve Eritre’nin Rusya için “kolay ülkeler” olduğu ve Moskova’nın Afrika’da yalan yaydığı yönündeki ifadelerini değerlendirdi.Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Borrell’in iddialarıyla ilgili, “Bunu, dünya görüşünün ırkçı doğasını gizleyemeyen bir kişi söylüyor” diye konuştu.

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2023

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josep borrell, sergey lavrov, afrika