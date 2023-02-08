https://sputniknews.com.tr/20230208/lavrov-borrell-dunya-gorusunun-irkci-dogasini-gizlemiyor-1066729897.html
Lavrov: Borrell dünya görüşünün ırkçı doğasını gizlemiyor
Lavrov: Borrell dünya görüşünün ırkçı doğasını gizlemiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dünya görüşünün ırkçı... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T05:26+0300
2023-02-08T05:26+0300
2023-02-08T05:26+0300
dünya
josep borrell
sergey lavrov
afrika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika ülkelerine ziyaretini eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’in, Mali ve Eritre’nin Rusya için “kolay ülkeler” olduğu ve Moskova’nın Afrika’da yalan yaydığı yönündeki ifadelerini değerlendirdi.Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Borrell’in iddialarıyla ilgili, “Bunu, dünya görüşünün ırkçı doğasını gizleyemeyen bir kişi söylüyor” diye konuştu.
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josep borrell, sergey lavrov, afrika
josep borrell, sergey lavrov, afrika
Lavrov: Borrell dünya görüşünün ırkçı doğasını gizlemiyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dünya görüşünün ırkçı doğasını gizleyemediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika ülkelerine ziyaretini eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’in, Mali ve Eritre’nin Rusya için “kolay ülkeler” olduğu ve Moskova’nın Afrika’da yalan yaydığı yönündeki ifadelerini değerlendirdi.
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Borrell’in iddialarıyla ilgili, “Bunu, dünya görüşünün ırkçı doğasını gizleyemeyen bir kişi söylüyor” diye konuştu.