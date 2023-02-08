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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/kahramanmarasa-53-savci-gorevlendirildi-1066754299.html
Kahramanmaraş'a 53 savcı görevlendirildi
Kahramanmaraş'a 53 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 ilave savcı görevlendirildi... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:49+0300
2023-02-08T15:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
savcı
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Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ talimatıyla Kahramanmaraş’a 30 ilave savcı görevlendirildi.Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 ilave savcı görevlendirdi.Kahramanmaraş'taki ilave görevlendirilen savcı sayısı 53'e çıktı. HSK Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak ilave savcı görevlendirmişti.
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kahramanmaraş, savcı
kahramanmaraş, savcı

Kahramanmaraş'a 53 savcı görevlendirildi

15:49 08.02.2023
© AFP 2023deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023
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Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 ilave savcı görevlendirildi. Kahramanmaraş'taki ilave görevlendirilen savcı sayısı 53'e çıktı.
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ talimatıyla Kahramanmaraş’a 30 ilave savcı görevlendirildi.
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 ilave savcı görevlendirdi.
Kahramanmaraş'taki ilave görevlendirilen savcı sayısı 53'e çıktı. HSK Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak ilave savcı görevlendirmişti.
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