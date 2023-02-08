https://sputniknews.com.tr/20230208/japon-profesor-shinjiye-gore-turkiyedeki-deprem-dunyanin-en-buyuk-kara-depremlerinden-biri-1066744159.html

Japon Profesör Shinji'ye göre Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük 'kara depremlerinden' biri

Japon Profesör Shinji'ye göre Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük 'kara depremlerinden' biri

Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T13:30+0300

2023-02-08T13:30+0300

2023-02-08T13:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

japonya

deprem

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Tohoku Üniversitesi'ndeki Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesine konuştu. Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi" ifadesini kullandı. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, 'depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu' kaydetti. Shinji, depremin 'enerji miktarının', '1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla' olduğunu vurguladı.

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