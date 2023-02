İskenderun’da ablasını kurtarmak isteyen genç: AKUT’çulara saldırıp zorla enkaza götürenler var

Hatay göründüğünden daha kötü her yer çökmüş durumda, her yıkıntı. Deprem bölgesi için ne rakam söyleniyorsa büyük ihtimalle 2-3 kat daha fazlası. İnsanlar ısınmak için araçlarında kalıyor. Benzin almaları lazım ama bankamatikler çalışmıyor. Kendi aracım takribi 25 saattir çalışır vaziyette. Telefonlarımızı araçlarda şarj ediyoruz. Elektrik yok, jeneratörlerin kurulması lazım. Enkaz altında hayatta olan insanlarla belki de bu yüzden iletişime geçemeyecek. Can ne siyaset tanır ne politika tanır. Burada 6 aylık bebekler vefat ediyor. Buraya gönderilen ne yardım olursa hepsine ihtiyaç duyuyoruz. Her dakika bir komşumuzun ölüm haberini alıyoruz. Depremin öldürmediği insanları soğuk ve zamansızlık öldürdü. İhtiyacımız olan şeyler; boyunluk, sağlık malzemeleri, delici ve kesici aletler, jeneratör, benzin ve vinç eksiğimiz var. Buradaki iş insanları jeneratör yolluyorlar ama yetersiz kalıyor. Ablamın enkazının olduğu Çay Mahallesi’nde vinç yok. AKUT ekibine ablam için ihbar oluşturuyorum ama ekipler benim yanıma gelene kadar yolda bıçakla, silahla durdurup önce benim enkazıma bakacaksın diyerek durduruyorlarmış. Bir dakikanın bile burada önemi çok büyük. Soğuktan hayatını kaybeden vatandaşlar var. Kimse böyle ölümleri hak etmiyor. Ablamın enkazdan çıkıp çıkmayacağı meçhul. Burada kaos var. AKUT ekiplerini polislerin yeterince koruyamadığını söylüyorlar. İnsanlar can havliyle AKUT’ ekiplerini yoldan çeviriyorlar.