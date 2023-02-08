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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/ibb-deprem-bolgesi-icin-halk-ekmek-ile-bagis-kampanyasi-baslatti-1066738677.html
İBB deprem bölgesi için Halk Ekmek ile 'bağış kampanyası' başlattı
İBB deprem bölgesi için Halk Ekmek ile 'bağış kampanyası' başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem bölgesine yardım amacıyla 'Halk Ekmek' aracılığıyla iletilmek üzere ekmek bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:11+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
halk ekmek
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem bölgesi için Halk Ekmek aracılığıyla ekmek bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.İBB'den yapılan açıklamada, "Değerli İstanbullular, ülkece yaşadığımız deprem felaketi dolasıyla sizlerden gelen ekmek bağışı taleplerinizi İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla afetzedelerle paylaşıyoruz" denildi.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek

İBB deprem bölgesi için Halk Ekmek ile 'bağış kampanyası' başlattı

12:11 08.02.2023 (güncellendi: 12:12 08.02.2023)
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem bölgesine yardım amacıyla 'Halk Ekmek' aracılığıyla iletilmek üzere ekmek bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya ilişkin ayrıntılar sosyal medyaya paylaşıldı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem bölgesi için Halk Ekmek aracılığıyla ekmek bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, "Değerli İstanbullular, ülkece yaşadığımız deprem felaketi dolasıyla sizlerden gelen ekmek bağışı taleplerinizi İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla afetzedelerle paylaşıyoruz" denildi.
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