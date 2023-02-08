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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/hatayspor-ve-gaziantep-fk-turk-futbol-federasyonundan-taleplerini-acikladi-1066765853.html
Hatayspor ve Gaziantep FK, Türk Futbol Federasyonu’ndan taleplerini açıkladı
Hatayspor ve Gaziantep FK, Türk Futbol Federasyonu’ndan taleplerini açıkladı
Deprem faciasından en çok etkilenen şehirlerin ekiplerinden Süper lig temsilcileri Hatayspor ve Gaziantep FK ligin kalan kısmını farklı illerde oynamayı talep... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T22:19+0300
2023-02-08T22:19+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gaziantep
hatay
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Tesisleri depremde zarar gören kulüpler, TFF'den öncelikle sığınma talep etti. Riva'daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva'daki tesislerini hizmete açtı. Hatayspor, Riva'da konaklamaya başlarken, Gaziantep FK'nın da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi. Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul'daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi.
gaziantep
hatay
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deprem, gaziantep, hatay
deprem, gaziantep, hatay

Hatayspor ve Gaziantep FK, Türk Futbol Federasyonu’ndan taleplerini açıkladı

22:19 08.02.2023
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© İHA
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Deprem faciasından en çok etkilenen şehirlerin ekiplerinden Süper lig temsilcileri Hatayspor ve Gaziantep FK ligin kalan kısmını farklı illerde oynamayı talep etti.
Tesisleri depremde zarar gören kulüpler, TFF'den öncelikle sığınma talep etti. Riva'daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva'daki tesislerini hizmete açtı.

Hatayspor, Riva'da konaklamaya başlarken, Gaziantep FK'nın da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi.

Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul'daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi.
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