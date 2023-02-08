Hatay Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: 700 bina yıkıldı, vatandaşların hepsi dışarıda yatıyor

Felaket büyük anlayabiliyoruz ama depremden bir gün sonra AFAD’ın bir ekibi geldi ve şu an belki iki ekip vardır belki o da yoktur. AFAD, Samandağ’a uğramadı. Burada bu kadar yıkım var, vatandaşlar enkaz altında kurtarılmayı bekliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekip göndermişti ekipler ilçeye girişte durduruldu ve ekipmanlar başka bir yere gönderildi. Ekip burada ekipmanlar başka bir yerde. Niye böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, ‘başka yere ihtiyaç var’ diyorlar.. Bizim de ihtiyacımız var. Buraya yardım zaten gelemiyor bare sivil toplum örgütlerinin göndermiş olduğu malzemeleri ya da ekipleri kanalize etmeyin. Elektrik yok su yok iletişim hatları tamamen koptu. AFAD sınıfta kaldı. Samandağ’a gelen yardımların yüzde 90’ı ya CHP’li belediyelerden geliyor ya da sivil toplum örgütlerinden geliyor. İzmir’den arayıp yardım göndermek isteyenler oluyor ama yardımlara AFAD’ın el koymasından korkuyoruz diyorlar. Türkiye’nin en üst noktasıyız biz eğer bize yardım gönderemiyorsanız bırakın bize yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımları bize ulaşsın, engel olmayın. Devletin bu duyarsızlığı beni çok rencide ediyor. Yaşadığım manzaradan çok rahatsızım.