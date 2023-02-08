Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/hatay-samandag-belediye-baskani-eryilmaz-700-bina-yikildi-vatandaslarin-hepsi-disarida-yatiyor-1066769200.html
Hatay Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: 700 bina yıkıldı, vatandaşların hepsi dışarıda yatıyor
Hatay Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: 700 bina yıkıldı, vatandaşların hepsi dışarıda yatıyor
Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor. Gece çok... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T22:46+0300
2023-02-09T01:49+0300
akşam postasi
samandağ
hatay
refik eryılmaz
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay’ın Samandağ İlçesi’nin Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Radyo Spuntik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na bölgedeki son durumu anlattı. Eryılmaz, “700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor. Gece çok soğuk oluyor. dört gündür elektrik yok su yok ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. AFAD, 130 bin nüfuslu bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı ilçeye 110 çadır gönderdi onları da kuramadı” dedi.Eryılmaz’ın sözleriyle Samandağ’da son durum:'Ekipmanlar başka ilçeye gönderildi'
https://sputniknews.com.tr/20230208/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-can-kaybi-8-bini-gecti-1066757973.html
samandağ
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a35e59277d1d5fc5bd1ca02c00375510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samandağ, hatay, refik eryılmaz, deprem
samandağ, hatay, refik eryılmaz, deprem

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: 700 bina yıkıldı, vatandaşların hepsi dışarıda yatıyor

22:46 08.02.2023 (güncellendi: 01:49 09.02.2023)
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor. Gece çok soğuk oluyor. dört gündür elektrik yok su yok ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz" dedi.
Depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay’ın Samandağ İlçesi’nin Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Radyo Spuntik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na bölgedeki son durumu anlattı.
Eryılmaz, “700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor. Gece çok soğuk oluyor. dört gündür elektrik yok su yok ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. AFAD, 130 bin nüfuslu bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı ilçeye 110 çadır gönderdi onları da kuramadı” dedi.
Eryılmaz’ın sözleriyle Samandağ’da son durum:
“Bölgemiz çok uzun zamandır böyle bir afet yaşandı ve beklediğimiz bir afet değildi. Sınırlarımızın çok üstünde bir felaketle karşı karşıya kaldık. 700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor, hiç kimse eve girmek istemiyor çünkü artçı sarsıntılar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gece çok soğuk oluyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri dört gündür elektrik yok su yok ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. AFAD, 130 bin nüfuslu bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı ilçeye 110 çadır gönderdi onları da kuramadı. Kuramadınız bare dağıtın biz kurarız. Samandağ’da AFAD’ın 4 gündür kurduğu bir çadır yok. Bir çadır kurduklarını göstersinler ben herkesten özür dileyeceğim. Vatandaşlarla konuştuğum zaman benden çadır istiyorlar, çadır yok. Konteyner olmasa bile çok acil prefabrik yapılar kurulması lazım. Elektrik ve su sorunu çözülmezse salgın hastalık riski artabilir. Şu an büyük korkumuz salgın hastalık.”

'Ekipmanlar başka ilçeye gönderildi'

Felaket büyük anlayabiliyoruz ama depremden bir gün sonra AFAD’ın bir ekibi geldi ve şu an belki iki ekip vardır belki o da yoktur. AFAD, Samandağ’a uğramadı. Burada bu kadar yıkım var, vatandaşlar enkaz altında kurtarılmayı bekliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekip göndermişti ekipler ilçeye girişte durduruldu ve ekipmanlar başka bir yere gönderildi. Ekip burada ekipmanlar başka bir yerde. Niye böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, ‘başka yere ihtiyaç var’ diyorlar.. Bizim de ihtiyacımız var. Buraya yardım zaten gelemiyor bare sivil toplum örgütlerinin göndermiş olduğu malzemeleri ya da ekipleri kanalize etmeyin. Elektrik yok su yok iletişim hatları tamamen koptu. AFAD sınıfta kaldı. Samandağ’a gelen yardımların yüzde 90’ı ya CHP’li belediyelerden geliyor ya da sivil toplum örgütlerinden geliyor. İzmir’den arayıp yardım göndermek isteyenler oluyor ama yardımlara AFAD’ın el koymasından korkuyoruz diyorlar. Türkiye’nin en üst noktasıyız biz eğer bize yardım gönderemiyorsanız bırakın bize yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımları bize ulaşsın, engel olmayın. Devletin bu duyarsızlığı beni çok rencide ediyor. Yaşadığım manzaradan çok rahatsızım.
Kahramanmaraş depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti
Dün, 16:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала