Hatay Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: 700 bina yıkıldı, vatandaşların hepsi dışarıda yatıyor
22:46 08.02.2023 (güncellendi: 01:49 09.02.2023)
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
© Sputnik
Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor. Gece çok soğuk oluyor. dört gündür elektrik yok su yok ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz" dedi.
Depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay’ın Samandağ İlçesi’nin Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Radyo Spuntik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na bölgedeki son durumu anlattı.
Eryılmaz, “700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor. Gece çok soğuk oluyor. dört gündür elektrik yok su yok ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. AFAD, 130 bin nüfuslu bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı ilçeye 110 çadır gönderdi onları da kuramadı” dedi.
Eryılmaz’ın sözleriyle Samandağ’da son durum:
“Bölgemiz çok uzun zamandır böyle bir afet yaşandı ve beklediğimiz bir afet değildi. Sınırlarımızın çok üstünde bir felaketle karşı karşıya kaldık. 700 bina yıkıldı, hasarlı olanları söylemiyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamı dışarıda yatıyor, hiç kimse eve girmek istemiyor çünkü artçı sarsıntılar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gece çok soğuk oluyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri dört gündür elektrik yok su yok ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. AFAD, 130 bin nüfuslu bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı ilçeye 110 çadır gönderdi onları da kuramadı. Kuramadınız bare dağıtın biz kurarız. Samandağ’da AFAD’ın 4 gündür kurduğu bir çadır yok. Bir çadır kurduklarını göstersinler ben herkesten özür dileyeceğim. Vatandaşlarla konuştuğum zaman benden çadır istiyorlar, çadır yok. Konteyner olmasa bile çok acil prefabrik yapılar kurulması lazım. Elektrik ve su sorunu çözülmezse salgın hastalık riski artabilir. Şu an büyük korkumuz salgın hastalık.”
'Ekipmanlar başka ilçeye gönderildi'
Felaket büyük anlayabiliyoruz ama depremden bir gün sonra AFAD’ın bir ekibi geldi ve şu an belki iki ekip vardır belki o da yoktur. AFAD, Samandağ’a uğramadı. Burada bu kadar yıkım var, vatandaşlar enkaz altında kurtarılmayı bekliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekip göndermişti ekipler ilçeye girişte durduruldu ve ekipmanlar başka bir yere gönderildi. Ekip burada ekipmanlar başka bir yerde. Niye böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, ‘başka yere ihtiyaç var’ diyorlar.. Bizim de ihtiyacımız var. Buraya yardım zaten gelemiyor bare sivil toplum örgütlerinin göndermiş olduğu malzemeleri ya da ekipleri kanalize etmeyin. Elektrik yok su yok iletişim hatları tamamen koptu. AFAD sınıfta kaldı. Samandağ’a gelen yardımların yüzde 90’ı ya CHP’li belediyelerden geliyor ya da sivil toplum örgütlerinden geliyor. İzmir’den arayıp yardım göndermek isteyenler oluyor ama yardımlara AFAD’ın el koymasından korkuyoruz diyorlar. Türkiye’nin en üst noktasıyız biz eğer bize yardım gönderemiyorsanız bırakın bize yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımları bize ulaşsın, engel olmayın. Devletin bu duyarsızlığı beni çok rencide ediyor. Yaşadığım manzaradan çok rahatsızım.