https://sputniknews.com.tr/20230208/filistinde-48-buyuklugunde-deprem-oldu-1066727271.html

Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T01:47+0300

2023-02-08T01:47+0300

2023-02-08T01:48+0300

dünya

filistin

deprem

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, depremin merkez üssünün Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı. Dubeyk, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade etti.Söz konusu deprem, Kudüs, Ramallah ve Nablus kentlerinden hissedildi.Deprem sebebiyle can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

filistin

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filistin, deprem