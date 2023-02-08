https://sputniknews.com.tr/20230208/filistinde-48-buyuklugunde-deprem-oldu-1066727271.html
Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T01:47+0300
2023-02-08T01:47+0300
2023-02-08T01:48+0300
dünya
filistin
deprem
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, depremin merkez üssünün Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı. Dubeyk, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade etti.Söz konusu deprem, Kudüs, Ramallah ve Nablus kentlerinden hissedildi.Deprem sebebiyle can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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filistin, deprem
Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
01:47 08.02.2023 (güncellendi: 01:48 08.02.2023) Abone ol
Filistin'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, depremin merkez üssünün Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı. Dubeyk, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade etti.
Söz konusu deprem, Kudüs, Ramallah ve Nablus kentlerinden hissedildi.
Deprem sebebiyle can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.